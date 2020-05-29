Премьера нового цикла мультфильма "Ну, погоди!" может состояться в конце лета 2020 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьера первого эпизода нового цикла мультсериала "Ну, погоди!" планируется на конец лета или начало осени 2020 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Ранее киностудия объявила о запуске разработки нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!" в честь 50-летия любимых героев.

"Уже в конце лета - начале осени мы покажем первую серию", - сказала Слащева, добавив, что зрителей в сериале ожидают, в том числе, и новые герои.

Планируется, что первый сезон будет состоять из 52 серий. Ранее председатель правления студии сообщила, что визуальные образы главных героев - Волка и Зайца - изменят, героев сделают актуальными, понятными современному поколению, при этом идеи оригинального мультфильма сохранятся.

Кроме того, в декабре студия планирует завершить работу над полнометражным мультфильмом "Суворовъ". "Фильм делается больше трех лет. <…> В следующем году надеемся выйти в широкий прокат", - поделилась Слащева.

Сюжет основан на истории Швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова, но не он становится главным героем картины. В центре повествования оказывается юноша Гриша, который под чужим именем прибывает на службу к великому полководцу.

Роль Суворова в картине озвучит Константин Хабенский. Народный артист России Филипп Киркоров подарил голос австрийскому генералу Францу фон Вейротеру, который будет плести интриги и попытается погубить Александра Суворова и его войско.