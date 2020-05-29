Онлайн-кинотеатр ivi договорился о показе по подписке фильмов крупнейших студий Голливуда

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 400 фильмов и сериалов из каталога XX Century Studios будет доступно в онлайн-кинотеатре ivi с 1 июня, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе кинотеатра.

"Это важное событие для всего российского VoD-рынка. Ранее онлайн-кинотеатры могли показывать пользователям большую часть контента от голливудских студий-мейджоров только по EST-модели, за деньги. А теперь есть возможность смотреть фильмы голливудских студий-мейджоров по подписке", - рассказали в пресс-службе.

Уже в июне зрители ivi могут посмотреть по подписке фильмы франшизы "Люди Икс", "Форму воды", "Остров собак" и "Бруклин", а также культовую классику: "Чужой", "Один дома", "Титаник". Кроме того, в этом году подписчикам ivi станут доступны также такие хиты, как "Ford против Ferrari", "Камуфляж и шпионаж", "Зов предков" и "Терминатор. Темные судьбы". Помимо этого, будут доступны мини-сериал "Миссис Америка" с Кейт Бланшетт, драматический сериал "Программисты" от номинанта на премию "Оскар" Алекса Гарленда и два сезона комедийного сериала в жанре ужасов "Реальные упыри" от обладателя премии Американской Киноакадемии Тайки Вайтити.

Ivi - онлайн-кинотеатр, аудитория которого превышает 50 млн уникальных посетителей в месяц. На его платформе представлен обширный каталог фильмов, мультфильмов и сериалов. Всего фильмотека онлайн-кинотеатра насчитывает более 80 тыс. единиц контента - это картины всех студий мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей.