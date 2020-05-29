Музей космонавтики в Москве получил Гран-при фестиваля "Интермузей"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве стал обладателем Гран-при межмузейного конкурса XXII международного фестиваля "Интермузей", проходившего в этом году онлайн из-за пандемии. Лауреаты были объявлены в ходе церемонии закрытия фестиваля в пятницу.

Также Музей космонавтики победил в номинации "Лучший образовательно-просветительский проект" с еженедельной образовательно-просветительской программой "МКС на связи". "У меня есть самая главная и самая почетная миссия - объявить Гран-при, главного победителя нашего фестиваля. Несмотря на некоторые споры, дискуссии, решение жюри было абсолютно единогласным. Мы единогласно приняли решение о награждении Гран-при фестиваля одного из самых интереснейших музеев Москвы и России - Московского музея космонавтики", - сказал председатель жюри конкурса этого года, директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев

Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина поблагодарила за награду. "Я благодарю, конечно, за возможность представить лучшие практики нашего музея на "Интермузее", который проходил в этом году в необычных условиях, но был очень интересным. Я очень счастлива, спасибо вам большое", - сказала она.

В номинации "Лучший проект, направленный на работу со специальными аудиториями" отметили Государственный исторический музей. Он получил награду за выставку "Трогательная история", где были представлены модели уникальных археологических находок эпохи Древней Руси и Московского царства со встроенными тифлоаудиогидом для незрячих и слабовидящих посетителей и видеогидом для глухих и слабослышащих.

Государственный музей-заповедник "Царское село" наградили за реставрационные работы по восстановлению интерьеров Екатерининского дворца, разрушенных или уничтоженных во время войны, в номинации "Лучший проект в сфере научно-исследовательской, реставрационной работы". Жюри также отметило наградой Музей Победы за Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы". Мультимедийный проект был запущен в декабре 2019 года - в его рамках создается самый полный цифровой банк данных, описывающих человеческие судьбы военного поколения.

Всего жюри, которое в этом году возглавляет директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев, рассматривало 121 проект. Победители в основных номинациях конкурса "Интермузей" получат денежные призы в размере 400 тысяч рублей, Гран-при составляет 700 тыс. рублей. Общий призовой фонд в этом году не изменился и составил 2,3 млн рублей.

Специальные награды

Лауреатом премии имени Татьяны Кибальчич Министерства культуры РФ "Лучший музейный менеджер года" стала Елена Лезик, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Минкультуры учредило эту премию в память об одном из основателей фестиваля, исполнительном директоре "Интермузея".

"Эта награда - признание ваших заслуг в области культуры. Музей обороны и блокады Ленинграда - первый в мире музей, экспозиция которого посвящена трагическим событиям Второй мировой войны (выставка "Героическая оборона Ленинграда" была открыта 30 апреля 1944 года и позже преобразована в постоянный музей - прим. ТАСС). Спасибо, что вы продолжаете вносить вклад в сохранение и популяризацию отечественного исторического наследия", - поздравила лауреата министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении.

Обладателем специального приза от Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) стал Оренбургский областной музей изобразительных искусств за проект "Связанные нитью". Премии им. Людмилы Александровой для участников конкурса "Музей в городе N" от Союза музеев России удостоен Ефремовский Дом-музей Бунина (Тульская область) за проект "Гений места. Ласкаржевский - хранитель родовой памяти дома Буниных в Ефремове". Победителю вручается диплом и денежная премия в размере 200 тыс. рублей.

Благотворительный фонд Владимира Потанина вручил премию в специальной номинации "Лучший волонтерский проект музея" Набережночелнинской картинной галерее (Республика Татарстан, город Набережные Челны). Специальная премия имени Юрия Пищулина журнала "Мир музея" будет вручена позднее - в этом году ее присудят музею за лучшую инициативу в период вынужденной самоизоляции. Победителю в этой номинации присуждается грант в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта по работе с волонтерским сообществом.

Специальным дипломом Министерства культуры РФ награжден Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина за выставку "Дважды спасенные", приуроченную к 75-летию Победы и включающую в себя предметы искусства, которые пострадали в годы Второй мировой войны.

О фестивале

Международный фестиваль "Интермузей-2020", который в этом году впервые проводился в цифровом формате из-за пандемии коронавируса, прошел 27-29 мая. Он объединил почти 400 музеев со всей России и музейных специалистов из разных стран.

Главная тема фестиваля в этом году - "Хранители мира" - была посвящена 75-летию Великой Победы. Российские музеи создали на персональных стендах интерактивную выставку, благодаря которой гости фестиваля увидели и услышали истории о музеях, прошедших войну, о сотрудниках музеев, воевавших на фронте, а также узнали о спасенных шедеврах и артефактах. Все виртуальные стенды, а также другие материалы фестиваля будут доступны для просмотра до конца 2020 года.

Одна из важных традиций "Интермузея" - участие регионов-партнеров. Впервые в этом статусе на фестивале "Интермузей-2020" выступила Калужская область. Деловая программа фестиваля включала около 100 онлайн-мероприятий - круглых столов, профессиональных тематических сессий, дискуссий и лекций. В большинстве сессий так или иначе была затронута тема действий музеев в связи с вынужденной изоляцией, в том числе и поиск решений выхода музеев из карантина.