Умер режиссер Самвел Гаспаров

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Автор фильма "Хлеб, золото, наган" Самвел Гаспаров ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 82-м году жизни не стало Самвела Владимировича Гаспарова, кинорежиссера, члена Гильдии режиссеров Союза кинематографистов России", - сообщили в союзе.

Самвел Гаспаров родился в Тбилиси 7 июня 1938 года, до поступления во ВГИК в середине 1960-х он работал шофером-дальнобойщиком и писал рассказы. Он окончил режиссерскую мастерскую Михаила Ромма в 1970 году, после чего начал снимать фильмы. Первая его картина "Рейс первый, рейс последний" рассказывала о дальнобойщиках.

Гаспаров снял немало известных широкой публике приключенческих фильмов о гражданской войне, детективов, боевиков. Его авторству принадлежат фильмы "Шестой", "Забудьте слово смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска".

После 1990 года он долгое время не занимался кино. Одним из его достижений в этот период стала организация концерта Майкла Джексона в Москве на стадионе "Лужники". Последний фильм "Капкан для киллера" Гаспаров снял в 2008 году.

"Союз кинематографистов России и Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России выражают искренние соболезнования родным и близким Самвела Владимировича", - говорится в сообщении.