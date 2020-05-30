Путин поздравил художника Павла Никонова с 90-летием

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного художника России Павла Никонова с 90-летием. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"С Вашим именем и творческой деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного изобразительного искусства, - отметил президент. - Созданные Вами работы хранятся в крупнейших государственных музеях страны и сегодня, как и многие годы назад, находят живой отклик в сердцах людей".

Путин пожелал художнику здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Павел Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. Российский художник, академик РАХ. Автор картин "Геологи", "Тайга", "На Волге" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2002).