Умер старейший артист РАМТ Юльен Балмусов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ, старейший артист Российского академического Молодежного театр Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"У нас умер Юльен Сергеевич Балмусов - старейший артист театра", - сказала представитель пресс-службы.

Как рассказали в театре, Юльен Балмусов - человек, без которого невозможен творческий портрет РАМТа. "Редкое природное дарование, огромный творческий диапазон, сочетание глубокого проникновения во внутренний мир создаваемого образа с блестящей отточенностью внешнего рисунка роли, уникальное чувство партнерства, исключительные работоспособность и требовательность к себе, высокий профессионализм сделали Юльена Сергеевича Балмусова не просто ведущим артистом театра, но еще и настоящим эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов театра", - отметили в театре.

Юльен Балмусов родился 6 июля 1940 года, работал в РАМТ с 1962 года, куда он был принят сразу после окончания Театрального училища им. Щепкина. За эти годы он сыграл около 100 ролей, от эпизодических до главных. В 1985 году был отмечен Государственной премией РСФСР за роль Жавера в спектакле "Отверженные" по роману Виктора Гюго в постановке Алексея Бородина.

В последние годы был задействован в таких постановках, как "Вишневый сад", "Чехов-GALA", "Нюрнберг", а также репетировал новую постановку - "Горе от ума".

На счету Балмусова более 20 ролей в кино. Многим поколениям зрителей он запомнился в роли Феликса Дзержинского, образ которого артист воплотил в фильмах "Сокровище республики", "Слушай", "Залп Авроры", "На одной планете", "Доверие". Актер играл в картинах таких режиссеров, как Сергей Бондарчук, Андрей Кончаловский, Константин Худяков. На телевидении Юльен Сергеевич сыграл более 100 ролей в передачах из цикла "Жизнь замечательных людей".