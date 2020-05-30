В КЧР ко Дню защиты детей запустили культурный марафон в онлайн-формате

ЧЕРКЕССК, 30 мая. /ТАСС/. Культурный онлайн-марафон "Я и моя Карачаево-Черкесия" запустили в регионе в честь международного Дня защиты детей. В рамках марафона дети поделятся рассказами, рисунками и фотографиями своего любимого города или аула родной республики, сообщили в Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике им. М. О. Байчоровой.

"День защиты детей , приходящийся на первый день лета, один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. В этот день Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник им М. О. Байчоровой в онлайн-формате проводит культурный марафон "Я и моя Карачаево-Черкесия", - говорится в сообщении.

Основной целью проведения марафона является популяризация культуры и искусства среди детей республики. В рамках акции дети должны будут рассказать о красоте Карачаево-Черкесии, ее жителях, а также поделиться рисунками и фотографиями любимого города или села, улицы или своей семьи. Все материалы будут размещаться на официальных аккаунтах музея.