Ульяновский международный кинофестиваль посетили около 14 тыс. человек в режиме онлайн

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой "От всей души" завершился в субботу в Ульяновской области. В этом году, в связи с пандемией коронавируса, фестиваль впервые за 12 лет прошел в режиме онлайн, мероприятия фестиваля набрали, по предварительным данным, порядка 14 тыс. просмотров. Об этом сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью "УльяновскКинофонда", который является оператором фестиваля, Елена Тарубарова.

"В субботу завершилась онлайн-программа международного кинофестиваля "От всей души". Онлайн-мероприятия фестиваля, по предварительным данным, набрали порядка 14 тысяч просмотров", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в этом году зрители могли проголосовать за лучший фильм кинофестиваля за 10 лет, на видеохостинге YouTube и в группах в социальных сетях ульяновского кинофонда были организованы трансляции фильмов-победителей за исключением картины 2019 года.

"В голосовании приняли участие 3192 человека. Победителем стал фильм "Время первых" 2017 года, второе место картина 2016 года "Небесный верблюд", бронза досталась фильму "И не было лучше брата" 2012 года", - рассказала Тарубарова.

Помимо просмотров фильмов, зрители также смогли увидеть артистов из России, которые выступили с обращениями к зрителям киномарафона. Среди них народный артист России Андрей Соколов, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков, а также руководитель детского киножурнала "Ералаш", заслуженный деятель искусств РФ Борис Грачевский.

Международный кинофестиваль "От всей души" проходит с 2008 года. Он проводится с целью выявления лучших российских и зарубежных фильмов для семейного просмотра, тенденций дальнейшего развития кинематографии, сотрудничества между кинематографистами, обмена опытом.