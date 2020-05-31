Юбилейный фестиваль искусств "Черешневый лес" пройдет в прямом эфире на Первом канале

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Юбилейный, XX Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса изменил формат и впервые пройдет в виде большого онлайн-концерта "Оптимистические выступления. Живой эфир", который будет представлен в воскресенье на Первом канале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Ничто не изменит законов природы: сады должны расцветать строго по расписанию - каждую весну. Юбилейный, XX Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" состоится, несмотря ни на что. В этом году он пройдет в новом для себя формате: традиционное для "Черешневого леса" вручение премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" заменит большой онлайн-концерт "Оптимистические выступления. Живой эфир", который состоится 31 мая в залах главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина, откуда будет транслироваться на Первом канале", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства отметила, что Пушкинский музей принимает юбилейный фестиваль "Черешневый лес" в особенный для себя день: 108 лет назад, 31 мая 1912 года, началась история музея, его двери впервые открылись для публики. "Черешневый лес" связывают давние отношения с Пушкинским музеем, - продолжила она. - В рамках фестиваля здесь проходили концерты с участием лучших музыкантов и артистов, открывались масштабные выставки, заслужившие большое внимание зрителей".

Представитель пресс-службы фестиваля напомнила, что 17 лет назад, в 2003 году, Ирина Александровна Антонова (ныне президент ГМИИ - прим. ТАСС) посадила в сквере перед музеем черешни, которые сейчас превратились в настоящий лес. "Обращаясь к нашей совместной истории, мы празднуем юбилей фестиваля искусств и день рождения музея в залах Главного здания", - подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, концерт "Оптимистические выступления. Живой эфир" пройдет со строгим соблюдением социальной дистанции между артистами. В концерте примут участие Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Марина Неелова, Евгений Миронов, Валерий Сюткин и другие, ведущим вечера станет Михаил Швыдкой.

Кроме выступлений артистов, зрителей также ждет сразу несколько приятных сюрпризов - специальные включения хореографа Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга, сценариста и режиссера Резо Габриадзе из Тбилиси, президента "Фонда Франко Дзеффирелли" - Пиппо Дзеффирелли из Флоренции. Трансляция концерта состоится в эфире Первого канала в воскресенье, 31 мая, в 23:10 мск.

Пополнение в черешневом лесу

"Будет соблюдена и главная ежегодная традиция фестиваля - посадка молодых черешневых саженцев, - подтвердила представитель пресс-службы. - Звезды театра, кино, телевидения, деятели искусства, спорта и бизнеса каждый год, часто целыми семьями, сажают черешневые деревья. В этом году мы доставляем саженцы черешни друзьям фестиваля, и эти деревья теперь будут цвести и рядом с их домами".

В посадке уже приняли участие Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Сати и Владимир Спиваковы, Александр Кибовский, Денис Мацуев и Екатерина Шипулина, Николай Цискаридзе, Рената Литвинова, семья Антона Табакова и другие. Акция продолжится до 31 мая, а за процессом можно будет наблюдать онлайн в соцсетях. За время фестиваля было посажено 8 228 саженцев, в этом году к ним прибавится еще несколько сотен.

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" - уникальный проект, учрежденный компанией Bosco di Ciliegi. С 2001 года каждую весну этот смотр представляет большую программу театральных и кинопремьер, музыкальных событий, выставок, издательских и арт-проектов. Фестиваль всегда приглашает мировых звезд и всегда открывает новые имена.