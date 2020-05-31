Умерла оперная певица Мари Меспле

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Французская оперная певица Мари Меспле умерла в возрасте 89 лет. Об этом в воскресенье сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.

"Мари Меспле блистала в таких оперных постановках, как "Лакме", "Севильский цирюльник", "Сказки Гофмана", - написал он. - Она могла передать все точно и чувственно, сопутствовала продвижению нашей культуры на мировых сценах. Эта великая женщина только что покинула нас".

Как уточняет телеканал BFMTV, Меспле умерла в субботу в своем доме в Тулузе в кругу семьи.