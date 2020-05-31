"Текст" Клима Шипенко назван лучшим фильмом по версии АПКиТ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лента "Текст" Клима Шипенко, снятая по одноименному роману Дмитрия Глуховского, завоевала премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) как "Лучший полнометражный художественный фильм". Церемония награждения прошла в воскресенье в формате онлайн на сайте Пятого канала.

"Текст" - лучшая полнометражная картина прошлого года", - сказал продюсер и режиссер Игорь Угольников, объявляя победителя.

Фильм рассказывает о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм получил четыре премии "Золотой орел", включая награду в категории "Лучший игровой фильм

В номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" также были представлены фильмы "Дылда" Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко "Холоп" и "Текст".

По словам сопредседателя правления АПКиТ Александра Акопова, сегодняшняя церемония - особенный праздник. "Мне кажется, мы находимся на траектории выхода из самоизоляции. Нас ждут съемочные площадки, нас ждут новые проекты. Это все случится очень скоро. Я надеюсь, что большинство из присутствующих находятся за праздничными столами и мы сможем вместе отметить. Скоро лето, скоро съемочный сезон", - сказал он, открывая церемонию.

Спецпризы

Специальный Приз жюри - "За создание наиболее благоприятных условий для съемок" получили три региона. Призы отправились губернатору Новгородской области Андрею Никитину, губернатору Ульяновской области Сергею Морозову и министру культуры и туризма Калининградской области Андрею Ермаку.

Приз за "За многолетнюю верность сериалам" присужден Владимиру Краснопольскому и Валерию Ускову, авторам таких известных проектов, как "Вечный зов", "Две судьбы" и еще более 30 работ. Наградой "За расширение границ" отмечены генеральный директор компании Expocontent Александра Модестова и генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова.

"Премия - это знаковый для меня момент, потому что моя личная миссия с ней очень резонирует, мне важно делать то, что позволяет в границах возможного находить новые нестандартные пути", - отметила в ответной речи Маркова.

Премия АПКиТ вручается ежегодно с 2013 года. Она присуждается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, отмечает представителей индустрии, работа которых внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие.