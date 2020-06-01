Умер американский художник Христо Явашев

ТАСС, 1 июня. Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев, бывший одним из самых известных и наиболее успешных представителей жанра лэнд-арт, умер в воскресенье на 85-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщается на совместном сайте Явашева и его покойной супруги и соавтора Жанны-Клод де Гийебон.

"Художник Христо Владимиров Явашев, известный как Христо, скончался от естественных причин сегодня, 31 мая 2020 года, в своем доме в Нью-Йорке. Ему было 84 года", - говорится в сообщении.

Явашев прославился как "виртуоз обертки", в которую он упаковывал известные объекты. Среди его произведений - "Обернутый Рейхстаг" в Берлине, "Ворота" в Центральном парке Нью-Йорка, "Завешанная долина" в Колорадо. В начале 1980-х он окружил "оберткой" острова во Флоридском заливе у Майами. На сайте также сообщается, что задуманная Явашевым работа "Обернутая Триумфальная арка", будет создана в Париже, в соответствии с планом художника, 18 сентября - 3 октября 2021 года.

Христо Явашев родился в 1935 году в болгарском городе Габрово. Последние 56 лет художник жил в Нью-Йорке.