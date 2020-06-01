В ГМИИ имени Пушкина вручили премию имени Олега Янковского "Творческое открытие"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Юбилейный, XX Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", состоявшийся в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, объявил новых лауреатов ежегодно присуждаемой премии имени Олега Янковского "Творческое открытие", которыми стали директор ГМИИ Марина Лошак, певец Ильдар Абдразаков и актриса Марина Неелова. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба фестиваля.

"В условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса "Черешневый лес" изменил формат и впервые прошел в виде большого онлайн-концерта "Оптимистические выступления. Живой эфир", который состоялся в ночь с 31 мая на 1 июня в залах ГМИИ. Трансляция концерта прошла на Первом канале", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

В релизе отмечается, что Пушкинский музей принял юбилейный фестиваль "Черешневый лес" в особенный для себя день: 108 лет назад, 31 мая 1912 года, началась история музея, его двери впервые открылись для публики, и "Черешневый лес" занимает важное место в этой биографии. В рамках фестиваля здесь проходили концерты с участием лучших музыкантов и артистов, открывались масштабные выставки, заслужившие большое внимание зрителей.

В пресс-службе также напомнили, что 17 лет назад, в 2003 году, Ирина Александровна Антонова (ныне президент ГМИИ - прим. ТАСС) посадила в сквере перед музеем черешни, которые сейчас превратились в настоящий лес. Вручение премии имени Олега Янковского также впервые состоялось в Белом зале музея (в 2010 году). "Обращаясь к совместной истории, был дан концерт в залах Главного здания ГМИИ, объединивший юбилей фестиваля искусств и день рождения музея", - подчеркнули в пресс-службе фестиваля.

Юбилейный концерт и награждение

"Оптимистические выступления" начались со вступительного слова ведущих вечера Михаила Швыдкого и Ренаты Литвиновой, которые в условиях ограничительных мер объявили "фестиваль "Черешневый лес" открытым, а не закрытым". В это время на глазах у зрителей директор ГМИИ Марина Лошак и учредитель фестиваля Михаил Куснирович посадили новые черешневые саженцы в сквере перед музеем.

В залах Пушкинского музея Квинтет Игоря Бутмана исполнил "Шахерезаду" Николая Римского-Корсакова, а Ильдар Абдразаков под аккомпанемент Полины Осетинской спел две композиции - "Клубится волною" Антона Рубинштейна и "Mamma sol tanto felice". Евгений Миронов прочитал "Болдинскую осень" Давида Самойлова, а потом к актеру присоединились Марина Неелова и Виктор Рыжаков, и в исполнении этого триумвирата прозвучали несколько произведений Александра Пушкина.

Юрий Башмет с камерным ансамблем "Солисты Москвы" сыграли "Польку" Альфреда Шнитке. Екатерина Шипулина вместе с Полиной Осетинской и Владимиром Кошевым представили отрывок из балета "Нуреев", а Валерий Сюткин с ансамблем исполнил композицию "Московские окна".

В заключительной части концерта прошло вручение премии. Финалом концерта стало исполнение песни "Давайте негромко" из фильма Марка Захарова "Обыкновенное чудо", роль сказочника в котором сыграл народный артист СССР Олег Янковский.

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" - проект, учрежденный компанией Bosco di Ciliegi. С 2001 года каждую весну этот смотр представляет большую программу театральных и кинопремьер, музыкальных событий, выставок, издательских и арт-проектов. Фестиваль всегда приглашает мировых звезд и всегда открывает новые имена.