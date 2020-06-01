Расширенная версия фильма "Текст" Клима Шипенко из пяти серий выйдет в августе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьера пятисерийной версии фильма Клима Шипенко "Текст" по роману Дмитрия Глуховского, которая получит название "Текст. Реальность", выйдет на сервисе Start в августе. Режиссер планирует показать историю "с другого ракурса", сообщает пресс-служба видеоплатформы.

"Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. <…> В сериале будет применен принцип "антикино", мы избавимся от таких приемов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж, вместо этого займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения. Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в "Тексте. Реальность" будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса", - рассказал Шипенко, чьи слова привели в пресс-службе.

По словам режиссера, в пятисерийной версии картины, в частности, подробнее раскроется история героев Кристины Асмус и Ивана Янковского. Премьера фильма "Текст. Реальность" состоится в августе, эпизоды будут выходить по одному в день.

Фильм "Текст" рассказывает о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Главные роли исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Картина получила четыре премии "Золотой орел", включая награду в категории "Лучший игровой фильм", а также завоевала премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) как "Лучший полнометражный художественный фильм".