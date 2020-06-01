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Третьяковка не планирует повышать цены на билеты для компенсации выпадающих доходов

По словам генерального директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, музей понимает, что даже нынешняя цена может стать серьезной преградой для посещения, в особенности для семей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея не планирует повышать цены на билеты, чтобы компенсировать недополученные из-за закрытия музея доходы. Об этом сообщила в понедельник генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

С середины марта Третьяковская галерея, как и остальные учреждения культуры, закрыта для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что музеи смогут открыться для индивидуальных посетителей не раньше середины июля при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня. Трегулова сообщала ранее, что музей надеется открыть с 10 июля выставку "Ненавсегда", посвященную эпохе застоя.

"Мы не будем пересматривать цены на билеты. Я имею в виду в сторону увеличения. Потому что мы понимаем, что даже наша теперешняя цена (500-600 рублей за полный билет, 250-300 рублей за льготный билет для студентов и пенсионеров) для многих, в особенности если речь пойдет о семьях, может стать серьезной преградой, чтобы они пришли в музей", - сказала Трегулова в интервью каналу "Россия-24". Она напомнила, что для лиц до 18 лет действует бесплатный вход. Также у галереи есть программа лояльности "Друзья Третьяковки".

Как стало известно 10 мая, правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей Министерству культуры РФ, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры.

"Сегодня - завтра эти деньги, первая часть этого транша, поступают нам на счет. И это, конечно, поможет нам выполнить все зарплатные обязательства по отношению к своим сотрудникам", - сказала Трегулова. Она добавила также, что в планах у галереи запуск проекта, подразумевающего краудфандинг.

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РоссияТрегулова, Зельфира ИсмаиловнаЛюбимова, Ольга Борисовна
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