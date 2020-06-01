Реставрация фасадов Гатчинского дворца под Петербургом завершится в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Реставрационные работы в Гатчинском дворце под Санкт-Петербургом, которые ведутся с 2015 года, завершатся в 2021 году. Часть фасадов дворца, разрушенных в годы Великой Отечественной войны, реставрируются впервые, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"К настоящему времени значительная часть работ по восстановлению дворца либо уже сделана, либо планируется, и мы уже можем с оптимизмом смотреть в будущее, - говорится в сообщении. - Реставрацию фасадов дворца планируется полностью завершить в 2021 году - после запланированных работ на восточном полуциркуле и внутри Кухонного каре".

Отмечается, что на эти цели выделено 293,9 млн рублей: уже выполняются работы на сумму 135 млн рублей по реставрации северного, южного и юго-западного фасада западного полуциркуля дворца, северо-восточного, юго-восточного и северо-западного фасадов центральной части дворца, а также в текущем году запланировано проведение работ по реставрации фасадов Кухонного каре на сумму 158,8 млн рублей.

Как сообщалось ранее, реставрационные работы в Гатчинском дворце продлятся еще не менее пяти лет и завершатся после восстановления всех исторических интерьеров. В период с 2015-го по 2019 годы по программе КГИОП на реставрацию интерьеров и фасадов Гатчинского дворца было выделено 553 млн рублей. Выполнены работы по реставрации интерьеров Дворцовой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи, а также реставрации фасадов центральной части дворца и Арсенального каре.

Особенность фасадов Гатчинского дворца - их облицовка натуральным камнем - пудостским (туф) и гатчинским доломитами. В ходе реставрации фасадов происходит очистка облицовочных плит, скрывающих кирпичные стены.

Гатчинский музей-заповедник

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет историю со времен Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов. После его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи. Для Павла I здесь был построен единственный в России загородный дворец-замок, Гатчина была любимой резиденцией императора Александра III.

С мая 1918 года Гатчина открылась как музей. К 1941 году она имела репутацию "пригородного Эрмитажа" из-за своей богатейшей коллекции, включавшей более 54 тысяч экспонатов. Резиденция серьезно пострадала в годы войны. Гитлеровцы взорвали дворец и похитили огромное количество экспонатов.

Подготовка к восстановлению разрушенного дворца началась уже в 1944 году, но в 1950 году здание внезапно передали ВМФ для размещения военного училища, а затем, в 1960-е годы - ВНИИ "Электронстандарт". Помещения были законсервированы. Реставрация дворца началась только в 1976 году, а первые парадные залы ХVIII века, в том числе Аванзал, Мраморная столовая и Тронная Павла I, открылись для посетителей в 1985 году.

В наши дни Гатчинский замок включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Реставрация остается приоритетным направлением деятельности этого музея-заповедника.