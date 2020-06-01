{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла старейшая актриса тульского ТЮЗ Зинаида Леонтьева

За свою жизнь она сыграла около четырехсот ролей в театральных постановках русских, советских и зарубежных драматургов

ТУЛА, 1 июня. /ТАСС/. Старейшая актриса Тульского областного театра юного зрителя (ТЮЗ), Заслуженный работник культуры РСФСР Зинаида Леонтьева умерла 31 мая в возрасте 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра на официальной странице в "ВКонтакте".

"На 101-м году ушла из жизни легенда Тульского областного театра юного зрителя, потрясающая артистка, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Леонтьева. Коллеги и сотрудники театра выражают свои соболезнования и слова искренней скорби родственникам и близким Зинаиды Васильевны", - говорится в сообщении.

Зинаида Леонтьева родилась 3 октября 1919 года в Москве. В 1937 году поступила в студию Тульского драматического театра, после ее окончания работала в театрах Томска, Читы, в 1942 году была зачислена в труппу Тульского ТЮЗа. По данным пресс-службы, Леонтьева первой в СССР исполнила роль Ульяны Громовой в театральной постановке "Молодой гвардии".

Всего Леонтьева сыграла около четырехсот ролей в театральных постановках русских, советских и зарубежных драматургов. Звание "Заслуженный работник культуры РСФСР" ей было присвоено в 1982 году.

В последний раз выходила на сцену в 2018 году.

Теги
РоссияТульская область
Пандемия коронавируса нового типа
Резиденты арт-кластера "Таврида" споют для школьников на онлайн-фестивале
Они также проведут 700 мастер-классов в 75 регионах России по нескольким творческим направлениям для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Читать полностью