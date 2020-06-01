"Евгения Онегина" и "Капитанскую дочку" чаще других книг Пушкина слушают в аудиоформате

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Роман в стихах "Евгений Онегин" и повесть "Капитанская дочка" Александра Пушкина являются лидерами по прослушиваниям у пользователей Storytel среди других произведений автора. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба сервиса аудиокниг.

"6 июня - день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Значение, которое оказал Пушкин на русский язык и всю русскую культуру, сложно переоценить. Поэта считают основоположником современного русского языка. К торжественной дате в этом году крупнейший сервис аудиокниг впервые приготовил интересные статистические факты о том, насколько Пушкин востребован у сегодняшних слушателей в России и за рубежом, какие произведения слушают чаще всего и кто больше популярен - Пушкин-поэт или Пушкин-прозаик", - рассказали в пресс-службе.

Согласно рейтингу, Пушкин является первым по популярности среди всех поэтов. Второе место по прослушиваниям занимает Борис Пастернак, третье - Михаил Лермонтов. Наиболее популярным поэтическим произведением автора стал роман в стихах "Евгений Онегин".

Среди прозаических произведений автора лидирует повесть "Капитанская дочка", за ней следуют "Дубровский", "Пиковая дама" и "Повести Белкина". Как уточнили в сервисе, стихи Пушкина и его проза набирают одинаковое количество прослушиваний, при этом ежегодно книги писателя больше всего слушают в ноябре и в апреле - перед заключительными сочинениями, экзаменами и зачетами.

Кроме того, интересом со стороны слушателей пользуются и сказки Пушкина. Самой популярной стала "Сказка о царе Салтане", за ней идут "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о мертвой царевне" и "Сказка о золотом петушке".

"Пушкин входит в топ-5 самых популярных русских классиков. Здесь лидирует Л. Н. Толстой. За ним с небольшим отрывом идет Ф. М. Достоевский. На третьем месте - Н. В. Гоголь, на четвертом - А. П. Чехов, на пятом - А. С. Пушкин, а на шестом - И. В. Тургенев", - заключили в сервисе.