Более 200 издательств примут участие в книжном фестивале "Красная площадь"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Свыше 200 издательств представят свою продукцию гостям книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет у стен Кремля с 6 по 8 июня. Вход на территорию будет осуществляться по пропускам, но посетители старше 65 лет прийти ярмарку не смогут. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба мероприятия.

Ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы появилось сообщение о том, что книжный фестиваль "Красная площадь", который традиционно проходит в центре Москвы в начале лета, состоится, несмотря на пандемию коронавируса. На площадке мероприятия будут строго следить за соблюдением новых санитарных требований.

"В этом году фестиваль станет важным событием не только российской, но и мировой культуры - первым мероприятием в офлайн-формате после нескольких месяцев жизни на карантине. Станет еще одной мощной поддержкой для всех любителей книги и книжной индустрии, значительно пострадавшей от кризиса, случившегося из-за эпидемии <…> Более 200 издательств продемонстрируют гостям фестиваля, да и всем читателям страны свои лучшие издания. Таким образом, фестиваль станет "первой ласточкой" постепенного выхода из карантина", - рассказал замруководителя Роспечати Владимир Григорьев, чьи слова привели в пресс-службе.

Гостей и участников ожидают десятки событий на традиционных площадках фестиваля, среди которых "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн" и других. Писатели и поэты представят новые книги и примут участие в дискуссиях, музеи страны расскажут о своих издательских программах. Особое внимание организаторы обещают уделить 75-летию Победы и Году памяти и славы. "В связи с временными карантинными ограничениями фестиваль вынужден сократить число участников. По той же причине мы, увы, не сможем представить все богатство региональных издательств, а также изюминки антикваров и букинистов", - отметили в пресс-службе.

Посещение фестиваля будет бесплатным, но попасть на него можно только после предварительной регистрации на сайте www.mos.ru. Организаторы подчеркнули, что меры безопасности на площадке разрабатываются совместно с Роспотребнадзором. Они предполагают установку тепловизоров на входе, дезинфекцию площадок фестиваля, соблюдение социальной дистанции и ограничения по количеству одномоментного нахождения людей на территории Красной площади. В соответствии с регламентом, люди младше 7 и старше 65 лет не смогут посетить мероприятие.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.