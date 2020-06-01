Юрий Башмет рассказал о мерах поддержки молодых музыкантов в период пандемии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Фонд Юрия Башмета совместно с Русским концертным агентством выделил гранты на поддержку 50 молодых музыкантов, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Первые 22 молодых музыканта уже получили от нас безвозмездную помощь, сейчас еще 16 человек ее получат. Всего мы готовы поддержать таким способом 50 молодых музыкантов. Еще мы выбрали пять молодых композиторов, которым мы закажем музыкальные произведения, и они получат за это и гонорары, и возможность премьерных исполнений их произведений, как только ситуация позволит", - рассказал Башмет.

Он выразил сожаление, что количество заявок значительно превышает число грантов, выделенных фондом. Тем не менее, инициативу поддержали другие известные музыканты.

"Они смогли из заявок, которые к нам поступили, выбрать тех, кого они поддержали лично от себя. И я уверен, что шаг за шагом к нашей идее будет присоединяться все больше и больше людей", - отметил Башмет.

Маэстро подчеркнул, что "помощь и поддержка молодых музыкантов - очень важная и нужная история, связанная с долгосрочным развитием всей системы профессиональной музыки и исполнительской школы в России".