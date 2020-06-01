Стипендиатами фонда "Новые имена" под патронажем Мацуева стали 6 детей из Пермского края

ПЕРМЬ, 1 июня. /ТАСС/. Межрегиональный благотворительный фонд "Новые имена" имени Иветты Вороновой под патронажем Дениса Мацуева провел заочный конкурсный отбор для юных музыкантов и художников на соискание стипендий 2020 года. Среди победителей - шесть детей из Пермского края, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба краевой филармонии.

"Свое стипендиатство подтвердили: Яманаева Олеся (флейта) из детской школы искусств №9, Тюленёва Софья (скрипка) из детской музыкальной школы №10 "Динамика", Вятчанина Вера (виолончель) из детской музыкальной школы №3 "Доминанта" города Перми. Впервые стали стипендиатами: Дозморов Иван (баян) из детской музыкальной школы №4 "Кварта", Ромашев Ярослав (гитара) - учащися отделения дополнительного образования при Пермском музыкальном колледже", Узерина Майя (ИЗО) из Чайковской детской школы искусств №1", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в филармонии, в этом году из-за пандемии коронавируса отбор проходил виртуально, участники отправляли видеозаписи и фото картин. Оценивали ребят вице-президент благотворительного фонда "Новые имена" Александр Петросян, доценты Московской консерватории имени Чайковского, народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Вячеслав Круглов и заслуженный художник России Сергей Олейников.

Фонд "Новые имена" был основан в 1989 году с целью поиска и поддержки молодых талантов. С 1992 года фонд проводит летнюю творческую школу, которая в 1993 году обрела свой постоянный "дом" в Суздале. Ее участниками становятся юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры от восьми до 18 лет, которых выбирают по рекомендациям музыкальных школ, а также по результатам конкурсов и фестивалей. В 2008 году президентом фонда был избран Денис Мацуев.