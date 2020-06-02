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Пандемия коронавируса нового типа

Метрополитен-опера начнет новый сезон на три месяца позже запланированного

Генеральный директор оперного театра Питер Гельб выразил надежду, что новый сезон откроется торжественным концертом накануне Нового года

ТАСС, 2 июня. Нью-Йоркская Метрополитен-опера начнет сезон 2020-2021 в конце декабря 2020 года, более чем на три месяца позже запланированной даты, из-за ограничений, введенных в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Метрополитен-оперы Питер Гельб в интервью газете The New York Times.

Гельб выразил надежду, что новый сезон откроется торжественным концертом накануне Нового года. "Абсолютно ясно, что социальное дистанцирование и опера не могут существовать вместе. Речь идет не только о публике, но и о здоровье всей компании. Нельзя посадить симфонический оркестр в оркестровую яму, а исполнителей и хор расположить близко друг к другу на сцене театра", - заявил Гельб.

Он также отметил, что даже если меры социальной дистанции возможно было бы выполнить в стенах театра, то устраивать представления в полупустом зале было бы абсолютно невыгодно с экономической точки зрения.

20 марта 2020 года руководство театра объявило о досрочном завершении сезона 2019-2020 из-за пандемии нового коронавируса. Поклонникам классического искусства было предложено бесплатно смотреть записи лучших постановок Метрополитен-оперы на сайте и в официальном приложении театра.

Метрополитен-опера была основана в Нью-Йорке в 1880 году и открылась 22 октября 1883 года оперой "Фауст" Шарля Гуно. Сейчас она считается одним из самых престижных оперных театров мира, где основу репертуара составляют классические произведения.

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