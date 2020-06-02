Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Платформа Premier представит сериал продюсера Семена Слепакова "Окаянные дни", в котором сыграли Анна Михалкова, Федор Бондарчук и Павел Деревянко. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"Окаянные дни" - это 10 уникальных историй, снятых в формате скринлайф, рассказывающих о том, что происходило с жителями нашей страны во время карантина", - отметили в пресс-службе.

Сценаристом проекта выступил также Слепаков и соавтор "Домашнего ареста" Максим Туханин.

"Ситуация с жизнью на удаленке оказалась настолько необычной, что захотелось об этом что-то написать, - поделился Слепаков с корреспондентом ТАСС. - До этого никто не додумается, подумал я, и мы приступили к работе. Через неделю вышло сериалов пять про удаленку. Идея показалась невероятно оригинальной не только мне. Ну, теперь можно сказать, что у нас получилась такая, довольно хулиганская история о том, что делает с людьми изоляция".

Эпизоды снимали Андрей Болтенко, Роман Волобуев, Максим Пежемский, Петр Буслов, Ирина Вилкова и Владимир Епифанцев. В ролях были задействованы Александр Робак, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Юлия Топольницкая и многие другие.

Среди героев сериала - ученый-энтомолог Виктор (Никита Тарасов), которому коллеги вручили купон на сеанс тайского массажа, но вместо удовольствия он получил две недели совершенного неожиданного карантина вдали от дома. Другая история разворачивается вокруг звонка от незнакомки (Юлия Топольницкая) жене (Светлана Камынина), которая начинает думать, что ее муж живет на две семьи. Дочь (Мария Машкова), проживающая в США, решает эвакуировать из Москвы свою мать (Елена Валюшкина), но закрытые границы делают переезд не таким простым предприятием.

Премьера проекта состоится 11 июня.