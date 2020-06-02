Пушкинский музей надеется открыться для посетителей 10 июля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина рассчитывает открыться для посетителей 10 июля. Об этом заявила во вторник в эфире канала "Россия-24" директор музея Марина Лошак.

"У меня есть предчувствие, скажем так. Я не могу сказать, поскольку я не министр культуры, точную дату. Но у меня есть предчувствие, что, может быть, начиная с 10 июля мы откроем двери для наших посетителей", - сказала Лошак, подчеркнув, что цены на билеты и экскурсии повышать не будут.

Она добавила, что посетители смогут увидеть выставку "Тату", которую удалось продлить до 27 сентября. Выставка открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков 3 марта и проработала всего две недели. Как говорят в музее, она была крайне актуальна - в день приходили около 3 тыс. посетителей.

Выставка "Тату" - совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Ранее проект был представлен в различных музеях мира - Королевском музее Онтарио, Филдовском музее естественной истории и других. Кураторами выставки в Москве выступают Анн Ришар и Жюльен Дэнфлиск (HEY! Modern Art and Pop Culture), а также Варвара Шкерменева, заместитель заведующего отделом организации выставок ГМИИ им. Пушкина, Александра Савенкова, ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея.

Экспозиция, где представлено около 200 экспонатов, разместилась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Работы активных сегодня тату-мастеров демонстрируются на созданных специально для выставки объемных силиконовых моделях - слепках с частей тела реальных людей. Также среди экспонатов работы бельгийского художника Вима Дельвуа и итальянского скульптора Фабио Виале.

"Выставка-сюрприз"

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина готовит "выставку-сюрприз" под названием "Кабинет Дидро", посвященную французскому философу Дени Дидро.

С середины марта Пушкинский музей, как и другие учреждения культуры, закрыт для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что музеи могут начать работать для посетителей с середины июля.

"Мы подготовили еще один сюрприз, который не планировали заранее, но, надеюсь, осуществим. Это выставка, которую никто не делал прежде - она называется "Кабинет Дидро". Она расскажет о XVIII веке как веке Просвещения и Дидро как человеке, который сумел суммировать то многообразие гуманитарных знаний, которое было ключом к пониманию этого времени", - сообщила Лошак.

Также планируется открыть выставку, посвященную истории британского плаката. "Из нашей коллекции конца XIX - начала XX века. Которая продолжит тему, начатую французским плакатом. Это была одной из выставок-блокбастеров нашего музея в прошлом году. Наш зритель обожает эту тему, и не только наш - интернациональный тоже. Это очень редкая коллекция. Я уверена, что наши посетители получат огромное удовольствие, познакомившись с ней", - добавила Лошак и уточнила, что эта выставка планируется в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.

В главном здании планируется выставка, связанная с 40-летним юбилеем фестиваля "Декабрьские вечера". "Выставка будет посвящена Святославу Рихтеру как человеку, воспринимающему мир искусства во всей полноте и многогранности. Это образ мира через призму Святослава Рихтера. Это будет сложно устроенная выставка, наполненная шедеврами", - сказала директор Пушкинского музея. Над этим проектом трудится большая рабочая группа, в составе которой и президент музея Ирина Антонова.