Романы Кибирова, Рубиной, Идиатуллина вошли в шорт-лист "Большой книги"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Писатели Тимур Кибиров, Шамиль Идиатуллин, Дина Рубина, София Синицкая и другие вошли в список финалистов 15-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга". Об этом было объявлено во вторник на онлайн-встрече организаторов.

"Список финалистов у нас образовался, вроде бы, сам, как лист на дереве или цветок. В какой-то момент по совокупности мнений экспертов стало понятно, что он будет таким. Кажется, изначально каждый ожидал другого результата, но оказался доволен тем, что получилось. <…> Список демонстрирует заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом совершенно не отменяет серьезности и глубины текста. Занятно, что мужское начало тут оказалось отнюдь необязательным", - рассказал председатель Совета экспертов литературной премии "Большая книга" Михаил Бутов.

В список финалистов "Большой книги" включили произведения "Генерал и его семья" Тимура Кибирова, "Бывшая Ленина" Шамиля Идиатуллина, "Собиратель рая" Евгения Чижова, "Чертеж Ньютона" Александра Иличевского, "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы" Павла Селукова.

Также в короткий список вошли "Деление на ночь" Григория Аросева и Евгения Кремчукова, "Олег Куваев: Повесть о нерегламентированном человеке" Василия Авченко и Алексея Коровашко, "Сияние "жеможаха" Софии Синицкой, трилогия "Наполеонов обоз" Дины Рубиной, "Насквозь" Натальи Громовой, "Земля" Михаила Елизарова, "Предместья мысли. Философическая прогулка" Алексея Макушинского, "Чуров и Чурбанов" Ксении Букши.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры, Роспечать и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома. Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.