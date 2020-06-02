Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет 5-6 июня в онлайн-формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Юбилейный, пятнадцатый по счету, Санкт-Петербургский международный книжный салон в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Датами его проведения объявлены 5-6 июня, сообщил журналистам во вторник председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

"Официальную программу салона 5 июня откроет пленарное заседание "Книжная отрасль в новой реальности: онлайн-трансформация и перспективы ее развития". На нем будут широко освещены и обсуждены острейшие вопросы, которые сейчас встают перед издательским и книжным сообществом", - рассказал Рябовол на пресс-конференции ТАСС, добавив, что свое участие в мероприятии подтвердили президент Российского книжного союза Сергей Степашин, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор Российской национальной библиотеки Александр Вершинин и другие.

Основной информационной платформой книжного салона станет специально созданный сайт, где уже представлена программа из нескольких десятков образовательных лекций, презентаций книг и круглых столов. Он отметил, что платформа дает возможность "и молодым, и именитым авторам, литературоведам, критикам, издательствам, музеям, заявить о своих произведениях и проектах самому широкому кругу интересующихся современной и классической литературой". После завершения работы онлайн-салона записи его мероприятий будут доступны на этом портале.

Специальную программу для книжного салона подготовило информационное агентство ТАСС. Среди мероприятий, которые будут проходить с 4 по 6 июня - презентация проекта "Книга в искусстве" известного российского художника и скульптора Михаила Шемякина, круглый стол "Фантасты о постпандемическом мире" с участием писателей Сергея Лукьяненко, Вадима Панова, Андрея Мартьянова и других, а также творческая встреча с писателем Дмитрием Быковым.

Ряд изданий представит в рамках салона 6 июня и Всемирный клуб петербуржцев, рассказал его президент Михаил Пиотровский. Официальное издание правительства Петербурга - городская газета "Петербургский дневник" - в пятницу выпустит номер, полностью посвященный книжному салону и литературе. Ее тираж составит 150 тыс. экземпляров, рассказал на пресс-конференции главный редактор издания Кирилл Смирнов. Среди проектов, которые в рамках салона также представит газета - посвященная литературе и творчеству Пушкина онлайн-викторина от знатока клуба "Что? Где? Когда?" Алексея Блинова, а также презентация двух карт - карты редких букинистических магазинов, которые сегодня работают в городе, и карты самых интересных библиотек Петербурга, составленной экспертами-урбанистами (в печатном и в интерактивном форматах).

В традиционном формате Международный книжный салон пройдет уже в 2021 году, принятое правительством Петербурга в марте решение о его переносе на сентябрь этого года было промежуточным, отметил Рябовол. "Сам книжный салон требует подготовки не менее чем за 2-3 месяца, поэтому, не имея возможности прогнозировать за два-три месяца вперед, действительно было принято решение об отмене книжного салона в этом году в офлайн и о переносе такой возможности на следующий год", - пояснил глава комитета.

О салоне

Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит ежегодно с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга. Его организаторами выступают комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Агентство стратегических коммуникаций.