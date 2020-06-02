Ежегодный кинофестиваль "Окно в Европу" в Выборге перенесли на декабрь

ТАСС, 2 июня. Фестиваль российского кино "Окно в Европу", который традиционно проходит в августе, перенесли на декабрь, поскольку из-за пандемии коронавируса многие кинокомпании не успели вовремя завершить работу над проектами. Об этом говорится в сообщении организаторы смотра, распространенном во вторник.

"XXVIII Фестиваль российского кино "Окно в Европу" пройдет в городе Выборг c 16 по 22 декабря 2020 года. Объявленные ранее сроки проведения смотра (7-13 августа) изменены в связи с известными обстоятельствами. Из-за вынужденных карантинных мер и многие кинокомпании не смогли вовремя завершить работу над проектами. Но к декабрю, мы надеемся, все невзгоды будут уже позади, вирус утихнет, а фильмы будут завершены", - говорится в сообщении организаторов.

Они напомнили, что первый выборгский фестиваль проходил именно в декабре, и выразили уверенность, что предновогодние даты смотра подарят ощущение праздника кинематографистам и зрителям. "Оргкомитет фестиваля продолжает работать над программой. Отборочный тур продлевается до 1 октября 2020 года", - отмечается в сообщении.

Кинофестиваль "Окно в Европу" проводится в Выборге ежегодно с 1993 года. Его учредителями являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Среди главных задач смотра - популяризация национального киноискусства и продвижение новых российских фильмов. У истоков фестиваля стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев и Савва Кулиш, а также композитор Микаэл Таривердиев.