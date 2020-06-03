Картину Айвазовского "Неаполитанский залив" продали на торгах Sotheby's за $2,9 млн

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Картина "Неаполитанский залив" знаменитого мариниста Ивана Айвазовского (1817-1900) стала топ-лотом завершившихся во вторник онлайн-торгов произведениями русской живописи, организованных аукционным домом Sotheby's. Согласно информации на сайте аукциона, полотно, написанное в 1878 году, было продано почти за 2,3 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн по текущему курсу), а итоговая выручка торгов составила 5,62 млн фунтов ($7,1 млн).

Оценочная стоимость топ-лота была превышена более чем в два раза. Картина Айвазовского "Проходящий корабль лунной ночью" 1868 года также была реализована со значительным превышение оценочной стоимости. Она ушла с молотка за 435 тыс. фунтов ($548 тыс.) при оценке в 150-200 тыс. фунтов ($190-250 тыс.). Полотно "Урожай" Петра Кончаловского (1876-1956) было продано за 187,5 тыс. фунтов ($236 тыс.).

Не удалось реализовать "Вид Москвы" Алексея Саврасова (1830-1897), стоимость которого была оценена в 350-550 тыс. фунтов ($425-665 тыс.) и написанный Константином Маковским (1839-1915) портрет его третьей жены Марии Алексеевны Маковской с оценочной стоимостью в 180-250 тыс. фунтов ($220-300 тыс.).

9-17 июня пройдет онлайн-аукцион "Русское декоративно-прикладное искусство", который, как сообщили в Sotheby's, "объединит более 200 лотов, среди них предметы из серебра, подборка фарфора Императорского фарфорового завода и изделия фирмы Карла Фаберже из важных европейских и американских коллекций". Самыми ценными лотами этой торговой сессии станет икона Фаберже, а также серебряно-позолоченный чайный сервиз той же мастерской. Оценочная стоимость каждого из топ-лотов составляет от 60 до 80 тыс. фунтов ($72-95 тыс.).

В связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания Sotheby's и другие аукционные дома переводят свои торги в режим онлайн. Не стали исключением и торги "русской недели", которая традиционно проходит в британской столице два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре. Наряду с Sotheby's торги произведениями русского искусства организуют Christie's, Bonhams и MacDougall's. Онлайн-аукцион Christie's состоится с 1 по 21 июля. Торги MacDougall's завершились 30 мая, их итоговая выручка составила 2 млн фунтов ($2,48 млн).

Суммарная выручка последней недели "русских торгов", прошедшей в Лондоне осенью прошлого года, достигла 37,5 млн фунтов ($48,5 млн по курсу на тот момент).