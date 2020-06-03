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Минкультуры обратилось в мэрию Москвы с просьбой скорейшего возобновления съемок в столице

Главы Минкультуры Ольга Любимова подчеркнула, что в Москве сосредоточена большая часть российских студий, поэтому скорейшее налаживание съемочного процесса повысит шансы хотя бы частично провести съемки, которые были запланированы на лето

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минкультуры подготовило и направило в мэрию Москвы обращение с просьбой скорейшего возобновления киносъемок в столице. Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам рабочего совещания главы Минкультуры Ольги Любимовой с ведущими российскими кинокомпаниями и киностудиями.

"Глава Минкультуры России рассказала о профилактических мерах и санитарно-эпидемиологических требованиях безопасности при начале работы организаций кинотеатрального показа, а также возобновления киносъемочной деятельности. Кинопроизводители выразили надежду на скорейшее начало съемочного процесса. Учитывая итоги совещания, Минкультуры России подготовило и направило в мэрию Москвы обращение с просьбой скорейшего возобновления киносъемок в столице", - рассказали в пресс-службе.

Любимова подчеркнула, что в Москве сосредоточена большая часть российских студий и компаний, поэтому скорейшее налаживание съемочного процесса повысит шансы хотя бы частично провести съемки, которые были запланированы на летний период.

Кроме того, министр обсудила с представителями киноотрасли перспективы выхода релизов в сложившейся ситуации. Она отметила важность взаимодействия всех заинтересованных сторон - кинодистрибьюторов России и профессионального сообщества. Гендиректор "Студии "ТриТэ" Никиты Михалкова" Леонид Верещагин подчеркнул, что вопрос разнесения дат релизов в прокате необходимо проработать отдельно, чтобы "всем было комфортно".

"Без совместной работы неправильно планировать кинотеатральные показы. Мы понимаем, что сейчас есть важнейшая задача - решить проблему с датами выхода как российских, так и зарубежных фильмов", - сказала Любимова.

Также в рамках совещания участники рассмотрели тему продвижения российского кино за рубежом и вопрос государственной поддержки кинематографа в России.

О ситуации с киносъемками

Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) обратилась к Роспотребнадзору с просьбой разработать рекомендации по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии, чтобы отрасль смогла вернуться к работе. Ведомство постановило, что возобновление съемочной деятельности возможно при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии с учетом особенностей деятельности.

Как уточнили в пресс-службе, Минкультуры собрало из регионов информацию о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на их территориях. Даты начала съемок будут зависеть от снятия санитарно-эпидемиологических ограничений, а решения будут приниматься высшим исполнительным органом государственной власти каждого субъекта.

"Уже подтвердили готовность принять съемочные группы с июня Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, с июля - Республика Башкортостан", - заключили в министерстве.

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