Умер художник-пушкинист Энгель Насибулин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Художник Энгель Насибулин, иллюстратор произведений Александра Пушкина, умер ночью в среду в Петербурге на 87-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили близкие покойного.

"Энгель Насибулин ночью вызвал скорую помощь. Однако спасти его, к сожалению, не удалось. Была констатировала смерть от сердечного приступа", - рассказал собеседник агентства.

Насибулин родился в январе 1934 года в Башкирии. Учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Насибулин приобрел международную известность как иллюстратор Пушкина, его стихов и прозы. С его иллюстрациями вышли книги почти на всех языках мира, в том числе "Евгений Онегин", "Борис Годунов", "Михайловская лирика", "Лицейская лирика", "Болдинская лирика", "Граф Нулин", "История села Горюхина" и многие другие.

Писатель Юрий Нагибин, встречавшийся с Насибулиным в совместной работе, отмечал, что в иллюстрациях этого блестящего графика "наблюдаешь живого, теплого Пушкина, а не беженца с гранитного пьедестала и не литературного генерала, прочитавшего посмертно все статьи о себе в энциклопедических словарях".

В 1998-1999 годах Энгель Насибулин принимал участие в создании музея Пушкина в Нью-Йорке. Он был главным художником 40-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в селе Михайловском, с которым связана значительная часть его работы. Работы Энгеля Насибулина находятся в собраниях пушкинских музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Болдино, Михайловского, в музее Анны Ахматовой, в частных собраниях и в библиотеках разных стран.