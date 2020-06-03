Культурный карантин: что смотреть онлайн в июне (и немного в июле)

Ограничительные меры в разных странах потихоньку начинают снимать, но, несмотря на это, понятно: театры, концертные залы и другие площадки откроются еще нескоро. В лучшем случае кое-как осенью и с обязательными ограничениями: масками, перчатками, а еще билеты, возможно, будут продавать в шахматном порядке. В общем, пока сложно сказать, когда культурная жизнь вернется к привычному руслу, но зато она расцвела в Сети.
Рассказываем о самых необычных музыкальных и театральных событиях, которые нас ждут в июне и июле.
Claptone in the Circus
Claptone — это немецкий электронный продюсер, образ которого как никогда кстати сейчас: он всегда скрывает свое лицо за золотой маской (чем-то напоминающей образ чумных докторов), а на руках носит перчатки. Его альбомы становятся эталонными в направлении deep house. Сейчас, в период карантина, музыкант выступает для своих фанатов каждую среду в самом настоящем цирке.
С одной стороны, все выглядит привычным для диджея: светомузыка самых неожиданных цветов, огромное пространство, предназначенное для большого количества людей и их веселья, а сам он, Claptone, находится, как и любой другой диджей, в своей рубке, один на один с собой. Только вот публики нет, везде пустые трибуны. Но ему не скучно, ведь рядом с ним выступают и артисты цирка: жонглеры, дрессировщики, акробаты. А сам Claptone продолжает получать удовольствие от своей шикарной музыки.
Dear Class of 2020
YouTube решил по-особому поздравить выпускников (и не только), которые в этом году остались без одного из самых ярких событий в жизни любого человека.
На трансляции 6 июня, как обещают, соберутся десятки музыкантов, продюсеров и даже политики, чтобы произнести свои вдохновляющие речи бывшим ученикам. Например, поздравить бывших учеников придет 44-й президент США Барак Обама с супругой Мишель, выступят Бейонсе, американо-кубинская звездочка Камила Кабельо, рэперша Lizzo, которая стала настоящим примером сильной женщины, и многие другие.
V-Rox
Это открытый фестиваль, который объединяет в себе самые разные виды культуры, а еще любовь к Дальнему Востоку. Он проходит во Владивостоке с 2013 года, его администратор — Илья Лагутенко. В этом году необязательно пересекать всю страну, чтобы наконец увидеть, что творится на одном из самых необычных событий лета.
Фестиваль поделили на шесть дней, первые выступления прошли с 29 по 31 мая. Там уже успели "побывать" самые разные артисты. Например, дуэт Jane and the 9s из США. Эти эксцентричные музыканты привлекают не только своим ярким видом (вокалистка с длинными голубыми волосами и ярким макияжем), но и безумной музыкой, которая одновременно вроде бы и отталкивающая, но невозможно интересна и увлекательна. Как вампиры.
Во втором потоке (5–7 июня) будут музыканты из Индии, Индонезии, Китая, самого Владивостока, а завершится все выступлением группы "Мумий Тролль".
Королевский национальный театр
Несмотря на то, что с 10 мая в английской столице начали снимать ограничительные меры, театры с сожалением сообщили, что отменили все спектакли до конца июня, а большинство премьер перенесли на 2021 год. Зато мы можем продолжать смотреть онлайн одни из самых прославленных постановок театра.
Бесплатные трансляции театр показывает каждый четверг, потом их можно найти на официальном YouTube-канале. Так, уже можно посмотреть спектакль "Парламент" по пьесе Джеймса Грэма. Это такая политическая сатира о финансовом кризисе 1974 года, когда результаты выборов в парламент оказались в подвешенном состоянии: ни одна из сторон не смогла собрать достаточного количества голосов. И в такой момент прислушиваются к каждому, даже, казалось бы, к незначительным пролетариям из палаты общин. Этот спектакль дает заглянуть в далекий от нас мир, где в одинаковых кабинетах сидят люди в одинаковых костюмах, курят сигареты, пишут законы, плетут интриги и вертят судьбами людей.
А 4 июня на канале появится новый спектакль — "Кориолан" по пьесе Уильяма Шекспира. Эта постановка с Томом Хиддлстоном была записана в 2014 году и уже успела получить лестные отзывы критиков. История о Древнем Риме разворачивается в минималистичных декорациях, на сцене практически ничего нет. Внимание зрителей держит харизматичная игра актеров, которые именно в "Кориолане" подобраны чуть ли не идеальным образом.
Шекспировский "Глобус"
Если Том Хиддлстон и исторические сатиры вас не привлекают, отправляйтесь в самый "шекспировский" театр. Это место — копия того самого "Глобуса", где проходили первые спектакли по пьесам английского драматурга. Зрители стоят под открытым небом и очень близко к сцене, а еще там необязательно соблюдать тишину. Многие спектакли Шекспира из драм на этой сцене превращаются в почти комедии с двойным подтекстом. На свой YouTube-канал они уже выложили свеженького "Макбета", а до 14 июня будет доступна постановка "Виндзорских насмешниц" о хитреце Фальстафе, о котором написал одну из великих мировых опер Джузеппе Верди.
Кроме того, театр устраивает и разные онлайн-активности по мотивам шекспировских пьес. Например, мастер-класс о сторителлинге — как правильно читать пьесы драматурга, как толковать его язык, разбирают архаичные слова. Есть и воркшопы для разных возрастных групп, где актеры, читая, например, "Макбета", придумывают еще и интерактивную игру для детей.
Geek Picnic 2020
Это один из главных научно-популярных фестивалей в стране. Ему тоже пришлось переселиться из просторного парка Горького в виртуальную среду — регистрация уже открыта на официальном сайте, а сами мероприятия начнутся 27 июля. Полный лайн-ап и программу объявят ближайшее время.
В этом году тема — "Мультивселенная": идея путешествия в другие миры, существования где-то параллельных пространств и иного развития событий как никогда актуальна сейчас. На дискуссиях можно будет обсудить колонизацию Марса, поучаствовать в разных играх, а если вы фанат какой-нибудь научной-популярной франшизы, то у вас будет шанс задать настоящим физикам все самые волнительные вопросы. При каких обстоятельствах Супермен правда может летать на Земле? Что будет, если вампир укусит оборотня? Как работают световые мечи?