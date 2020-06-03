Культурный карантин: что смотреть онлайн в июне (и немного в июле)

Ограничительные меры в разных странах потихоньку начинают снимать, но, несмотря на это, понятно: театры, концертные залы и другие площадки откроются еще нескоро. В лучшем случае кое-как осенью и с обязательными ограничениями: масками, перчатками, а еще билеты, возможно, будут продавать в шахматном порядке. В общем, пока сложно сказать, когда культурная жизнь вернется к привычному руслу, но зато она расцвела в Сети. Рассказываем о самых необычных музыкальных и театральных событиях, которые нас ждут в июне и июле. Claptone in the Circus Claptone — это немецкий электронный продюсер, образ которого как никогда кстати сейчас: он всегда скрывает свое лицо за золотой маской (чем-то напоминающей образ чумных докторов), а на руках носит перчатки. Его альбомы становятся эталонными в направлении deep house. Сейчас, в период карантина, музыкант выступает для своих фанатов каждую среду в самом настоящем цирке.

' YouTube / CLAPTONE'

С одной стороны, все выглядит привычным для диджея: светомузыка самых неожиданных цветов, огромное пространство, предназначенное для большого количества людей и их веселья, а сам он, Claptone, находится, как и любой другой диджей, в своей рубке, один на один с собой. Только вот публики нет, везде пустые трибуны. Но ему не скучно, ведь рядом с ним выступают и артисты цирка: жонглеры, дрессировщики, акробаты. А сам Claptone продолжает получать удовольствие от своей шикарной музыки. Dear Class of 2020

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YouTube решил по-особому поздравить выпускников (и не только), которые в этом году остались без одного из самых ярких событий в жизни любого человека. На трансляции 6 июня, как обещают, соберутся десятки музыкантов, продюсеров и даже политики, чтобы произнести свои вдохновляющие речи бывшим ученикам. Например, поздравить бывших учеников придет 44-й президент США Барак Обама с супругой Мишель, выступят Бейонсе, американо-кубинская звездочка Камила Кабельо, рэперша Lizzo, которая стала настоящим примером сильной женщины, и многие другие. V-Rox Это открытый фестиваль, который объединяет в себе самые разные виды культуры, а еще любовь к Дальнему Востоку. Он проходит во Владивостоке с 2013 года, его администратор — Илья Лагутенко. В этом году необязательно пересекать всю страну, чтобы наконец увидеть, что творится на одном из самых необычных событий лета.

Фестиваль поделили на шесть дней, первые выступления прошли с 29 по 31 мая. Там уже успели "побывать" самые разные артисты. Например, дуэт Jane and the 9s из США. Эти эксцентричные музыканты привлекают не только своим ярким видом (вокалистка с длинными голубыми волосами и ярким макияжем), но и безумной музыкой, которая одновременно вроде бы и отталкивающая, но невозможно интересна и увлекательна. Как вампиры. Во втором потоке (5–7 июня) будут музыканты из Индии, Индонезии, Китая, самого Владивостока, а завершится все выступлением группы "Мумий Тролль". Королевский национальный театр Несмотря на то, что с 10 мая в английской столице начали снимать ограничительные меры, театры с сожалением сообщили, что отменили все спектакли до конца июня, а большинство премьер перенесли на 2021 год. Зато мы можем продолжать смотреть онлайн одни из самых прославленных постановок театра.

' YouTube / National Theatre'

Бесплатные трансляции театр показывает каждый четверг, потом их можно найти на официальном YouTube-канале. Так, уже можно посмотреть спектакль "Парламент" по пьесе Джеймса Грэма. Это такая политическая сатира о финансовом кризисе 1974 года, когда результаты выборов в парламент оказались в подвешенном состоянии: ни одна из сторон не смогла собрать достаточного количества голосов. И в такой момент прислушиваются к каждому, даже, казалось бы, к незначительным пролетариям из палаты общин. Этот спектакль дает заглянуть в далекий от нас мир, где в одинаковых кабинетах сидят люди в одинаковых костюмах, курят сигареты, пишут законы, плетут интриги и вертят судьбами людей.

' YouTube / National Theatre'

А 4 июня на канале появится новый спектакль — "Кориолан" по пьесе Уильяма Шекспира. Эта постановка с Томом Хиддлстоном была записана в 2014 году и уже успела получить лестные отзывы критиков. История о Древнем Риме разворачивается в минималистичных декорациях, на сцене практически ничего нет. Внимание зрителей держит харизматичная игра актеров, которые именно в "Кориолане" подобраны чуть ли не идеальным образом. Шекспировский "Глобус" Если Том Хиддлстон и исторические сатиры вас не привлекают, отправляйтесь в самый "шекспировский" театр. Это место — копия того самого "Глобуса", где проходили первые спектакли по пьесам английского драматурга. Зрители стоят под открытым небом и очень близко к сцене, а еще там необязательно соблюдать тишину. Многие спектакли Шекспира из драм на этой сцене превращаются в почти комедии с двойным подтекстом. На свой YouTube-канал они уже выложили свеженького "Макбета", а до 14 июня будет доступна постановка "Виндзорских насмешниц" о хитреце Фальстафе, о котором написал одну из великих мировых опер Джузеппе Верди.

' YouTube / Shakespeare's Globe'