Режиссер Ян Гэ снимает веб-сериал "Выйти нельзя остаться"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания Red Carpet Studio запустила съемки двух веб-сериалов за пределами России в период пандемии. Восьмисерийную картину "Выйти нельзя остаться" снимает в Берлине актриса театра "Гоголь-центр" Ян Гэ, а в Лондоне идет работа над комедийным проектом Intersectional, сообщает пресс-служба компании.

"Компания Red Carpet Studio, несмотря на сложности режима самоизоляции, продолжает расширять свой портфель международных проектов, организуя съемки веб-сериалов по всему миру. В частности, студия запустила съемки сразу нескольких веб-сериалов, среди которых режиссерский проект актрисы Ян Гэ "Выйти нельзя остаться" и российско-английская комедия Intersectional. Также идет работа над сценарием второго сезона популярного веб-сериала "Девушка с плеером", - рассказали в компании. Премьеры этих проектов запланированы на конец 2020 - начало 2021 года.

Съемки веб-сериала "Выйти нельзя остаться" по сценарию Дарьи Вирронен, который расскажет о чувствах людей в период изоляции, проходят в Берлине. Пандемия застала режиссера Ян Гэ и часть съемочной группы в столице Германии, но студия приняла решение не откладывать работу над проектом. Он будет состоять из восьми серий по 16-18 минут каждая, на данный момент сняты два эпизода. Часть съемок параллельно проходит в Москве.

"Съемки организованы таким образом, что все актеры живут в одном доме, где еще до начала жесткого режима удалось арендовать несколько соседних квартир. Так получилось, что они оказались соседями и по сюжету, и в жизни. Поэтому технологически "Выйти нельзя остаться" - уникальный для нашей сегодняшней действительности продукт, ведь это не формат скринлайфа или видеоконференции, а полноценно снятый художественный продукт, настоящий и привычный для зрителя сериал, где герои страстно мечтают нарушить социальную дистанцию", - рассказал генпродюсер Red Carpet Studio Антон Калинкин.

Молодежная комедия Intersectional о жизни после победы над коронавирусом расскажет о группе друзей, которые вынуждены жить в одном помещении и издавать онлайн-журнал. Режиссером и сопродюсером фильма стала основательница английской кинокомпании RitsFilm Яна Риц, автором сценария выступил Джонни Райт. На данный момент в Лондоне отсняли первый эпизод, всего проект будет состоять из 20 серий.

Писательница Валентина Назарова, которая осталась на Кипре в период пандемии, продолжает работу над сценарием второго сезона веб-сериала "Девушка с плеером" по одноименной книге автора. Главную роль в первом сезоне сыграла Екатерина Шумакова, съемки продолжения запланированы на осень.