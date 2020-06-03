Кинофестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде начал прием заявок на участие в программе

ТАСС, 3 июня. Фестиваль нового российского кино "Горький fest", который проходит с 2017 года в Нижнем Новгороде, открыл прием заявок на участие в конкурсном показе 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Мне очень радостно, что мы сможем провести наш фестиваль и объявляем старт приема заявок на участие в конкурсной программе 2020 года", - цитирует пресс-служба президента фестиваля, актера и режиссера Михаила Пореченкова.

По словам генерального продюсера фестиваля Оксаны Михеевой, в ближайшее время организаторы объявят даты проведения фестиваля. "Безусловно, все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований", - приводятся в сообщении слова Михеевой.

Подать заявку на участие в конкурсной программе можно на сайте фестиваля до 1 июля.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2019 году мероприятия "Горький fest" посетили более 70 тыс. зрителей, прошло более 100 кинопоказов, в конкурсной программе участвовало 37 фильмов. Победителем конкурсной программы 2019 года стала картина "Амбивалентность".