Поддержку арт-кластера "Таврида" получили более 150 творческих проектов

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Поддержку арт-кластера "Таврида" на общую сумму в 2,3 млн рублей получили более 150 авторов творческих проектов, представивших свои работы на конкурс, сообщили в среду в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

"Арт-кластер "Таврида" подвел итоги проекта помощи молодым творцам России #ТавридаПомогает. 152 автора самых интересных и популярных онлайн-эфиров и видеороликов получат поддержку на общую сумму в 2,3 млн рублей. Всего на конкурс поступило 673 заявки из 46 регионов России, более 1,8 млн человек стали зрителями проектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, победители получили поддержку в размере от 10 до 30 тыс. рублей. Также команда арт-кластера предложила им дальнейшее сотрудничество.

"Именно поэтому мы предложили не просто помощь, но нечто большее - сотрудничество. Общество ждет полезного контента отличного качества, а мы готовы предложить молодым талантливым профи материальную компенсацию за совместную работу по продвижению принципов нашего арт-кластера", - приводятся в сообщении слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина.

Уточняется, что заявки на участие в конкурсе от творческих коллективов и артистов принимали в течение мая. "Цель проекта - оказание реальной финансовой поддержки, необходимой в период приостановки проведения культурно-массовых мероприятий. В течение месяца экспертное жюри оценивало творческие проекты на темы: дизайн, искусствоведение, медиа, мода, народное творчество, музыка, театр и кино, литература, юмор, архитектура и скульптура, хореография", - пояснили в центре.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширен до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт", а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства - в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.