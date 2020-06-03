Киностудия имени Горького работает над 50 новыми проектами и готовит к запуску киношколу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Киностудия имени М. Горького ведет работу по 50 новым проектам одновременно и готовит к запуску детскую киношколу и детский центр. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры по итогам заседания совета директоров студии.

"В настоящее время готовятся к запуску детская киношкола и детский центр. Одновременно ведутся работы по 50 новым кинопроектам. Сформирована эффективная система по управлению правами на золотую коллекцию фильмов, которая позволила существенно повысить доходы от дистрибуции, в том числе на ключевых онлайн-платформах", - отметили в Минкультуры.

Как уточнили в министерстве, студия приняла стратегическое решение не приостанавливать разработку и производство художественных, документальных и научно-популярных проектов, чтобы сформировать портфель релизов к 2022 году.

Глава киностудии Юлиана Слащева на заседании рассказала, что в период введения ограничительных мер из-за ситуации с распространением коронавируса администрации удалось сохранить большую часть организаций кинематографии, которые пользуются инфраструктурой студии. Это позволило не допустить существенного падения доходов. В плановом режиме ведется ремонт аварийного исторического здания на улице Эйзенштейна, продолжается подготовка к модернизации комплекса и привлечению госфинансирования на эти цели.

Киностудию имени Горького в апреле включили в перечень системообразующих организаций российской экономики, сейчас Минкультуры и Минэкономразвития формируют перечень мер господдержки, которые позволят обеспечить дальнейшее стабильное развитие организации.

"Совет директоров принял решение предложить Росимуществу (представителю акционера) обратиться в правительство РФ с просьбой освободить Киностудию им. М. Горького от уплаты дивидендов в части доходов от продажи непрофильных активов, носящих целевой характер, так как реализация долгосрочной стратегии развития основана на финансировании за счет продажи непрофильных активов", - заключили в пресс-службе.

О Киностудии имени Горького

Ранее совет директоров киностудии утвердил стратегию развития на 2020-2026 гг., согласно которой студия планирует создать до 33 игровых фильмов за обозначенный период, запустить научно-популярные программы и возродить киножурнал "Хочу все знать".

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.