Стала известна программа Каннского фестиваля

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Отборочный комитет Каннского кинофестиваля объявил официальную программу 2020 года, в которую вошли 56 кинолент. Прямая трансляция пресс-конференции устроителей смотра ведется в среду на официальном сайте.

В программу 73-го Каннского кинофорума вошли, в частности, картины "Лето 85-го" французского мастера Франсуа Озона, "Французский диспетчер" американского режиссера Уэса Андерсона, "Еще по одной" датского постановщика Томаса Винтерберга и другие работы кинематографистов, созданные в этом году.

Эксперты Каннского кинофестиваля отобрали 56 картин для официальной программы из просмотренных 2067 фильмов, сообщил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо, представляя программу смотра.

"Отборочный комитет просмотрел 2067 фильмов при подготовке программы на 2020 год. Это больше, чем в любой предшествующий год", - отметил он, добавив, что "было отобрано 56 картин".

Как сообщил директор кинофестиваля, из-за глобальной пандемии Каннский фестиваль не удалось провести в его обычной форме в ранее установленные сроки: с 12 по 23 мая. Каннский фестиваль, напомнил Фремо, был отменен лишь однажды, в 1939 году. И лишь один из ежегодных смотров не был доведен до конца - в 1968 году. Поэтому было решено обязательно провести фестиваль в этом году, хотя и в другой форме.

Фремо также подчеркнул, что возобновление работы кинотеатров после окончания карантина является важным моментом, и Каннский фестиваль решил поддержать фильмы, которые выйдут на экраны, чтобы помочь их прокатной судьбе.