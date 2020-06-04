Во Флоренции после карантина открылась галерея Уффици

ФЛОРЕНЦИЯ, 4 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Знаменитая галерея Уффици возобновила прием посетителей после более чем двухмесячного карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Первых посетителей, заранее забронировавших билет, лично встречал директор галереи Айке Шмидт, передает корреспондент ТАСС.

По поводу открытия, которое, по слова мэра Флоренции Дарио Нарделлы, крайне символично для города, дирекция устроила пресс-конференцию, разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Шмидт напомнил, что за последнее столетие галерея Уффици, в основу экспозиции которой легла коллекция тосканских герцогов Медичи, закрывалась всего несколько раз. "Это случилось во время Второй Мировой войны, в 1966 году после сильнейшего наводнения и в 1993 году после взрыва, устроенного мафией. Каждый раз музей возвращался еще более прекрасным. Наша галерея - символ города, который восстает после тяжелого периода", - сказал Шмидт.

В первый день в музее побывали чуть менее 400 человек. Всего предусмотрено одновременное присутствие не более 450 посетителей. Это половина от обычной вместимости. Перед главными шедеврами - полотнами Рафаэля, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Липпи - нанесена специальная разметка, которая указывает на необходимое безопасное расстояние между зрителями. Как отметил директор, сейчас у людей есть уникальная возможность полюбоваться на произведения искусств без привычной толпы и в тишине.

Именно по этой причине в первый день снятия ограничений на передвижение между регионами во Флоренцию приехала из Трентино Розанна. "Я - третья в очереди, - с гордостью поделилась женщина с корреспондентом ТАСС перед открытием. - До Флоренции мы ехали три часа, но, думаю, это стоит того, особенно сегодня". По будням галерея будет работать только во второй половине дня, в субботу и воскресенье - весь день. Уже раньше открылись Палаццо Питти со своей прославленной Палатинской галереей и сады Боболи, которые входят в комплекс Уффици.

Флоренция без туристов

Улицы центра Флоренции, обычно полные туристов из разных стран, непривычно пусты. Лишь треть лавок с ювелирными украшениями и сувенирами открылись на историческом Понте Веккьо. "Мы открылись, чтобы дать сигнал, что город жив. А как уж пойдет, посмотрим", - поделился с корреспондентом ТАСС Джанни, продавец в одной из лавок. Не работает и традиционный рынок, где торгуют предметами из кожи. "Половина магазинов не открылась. А как им выживать, особенно небольшим?" - поделился с корреспондентом ТАСС продавец в киоске с традиционными для Флоренции бутербродами с лампредотто (варенные внутренности крупного рогатого скота). Раньше этот специфический продукт знали только коренные флорентийцы, но сейчас это блюдо стало достаточно популярным и у туристов. "Раньше я работал до 6-7 вечера, сейчас после обеда, около трех закрываюсь. Нет туристов, но и работники магазинов и ресторанов не вернулись", - посетовал собеседник агентства. "Проблема Флоренции в том, что мы слишком отдали город туристам. Все квартиры в центре превратили в домашние гостиницы, всю торговую деятельность переориентировали исключительно под туризм, и теперь всем нам нечего есть", - заключил торговец лампредотто.

По приблизительным оценкам, туристический сектор города с населением менее 400 тыс. человек уже столкнулся с ущербом в размере до €1 млрд. В городе открылись лишь некоторые гостиницы, в которых надеются на европейский туризм после начала приема в Италии без обязательного карантина приезжих из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании. Но власти знают, что предстоит тяжелый период, поэтому мэр города Дарио Нарделла не стесняется просить финансовую помощь у спонсоров и меценатов из других стран, которые искренне любят Флоренцию.