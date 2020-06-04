Каннский кинофестиваль-2020 пройдет в новом формате

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Организаторы Каннского кинофестиваля в этом году решили провести конкурсную программу в новом формате, чтобы поддержать фильмы, которые выйдут в прокат после возобновления работы кинотеатров, закрытых из-за пандемии. Об этом в среду заявил генеральный директор смотра Тьерри Фремо.

По его словам, в этом году список картин, включенных в программу, не разделяется на привычные категории "Главный конкурс", "Особый взгляд", "Внеконкурсные работы", "Специальные сеансы". Фремо предложил кинопрессе самостоятельно определить, какой категории лучше всего соответствует та или иная картина.

"Официальная программа отражает наше желание привлечь внимание к фильмам, которые должны прийти к зрителям до конца года", - отметил он.

Главные картины

Всего, по словам устроителей, в официальную программу было отобрано 56 фильмов из 2067 просмотренных. Значительные ожидания организаторы связывают с работами мастеров, уже хорошо знакомых киноаудитории. Среди них "Лето 85-го" французского мастера Франсуа Озона, "Французский диспетчер" американского режиссера Уэса Андерсона, "Еще по одной" датского постановщика Томаса Винтерберга.

С интересом ожидают фильм "Среди людей", который представил на конкурс бельгийский режиссер Люка Бельво. Он пригласил на главную роль в картине легенду французского кино Жерара Депардье.

Японский режиссер Наоми Кавасэ предложила на суд каннского жюри свою работу "Настоящие матери". Датско-американский актер Вигго Мортенсен, прославившийся ролью Арагорна в трилогии "Властелин колец", выступил на этот раз также и в амплуа постановщика, сняв картину "Падение".

Монограммы Каннского кинофестиваля получат и ряд анимационных картин. Среди них - работа Горо Миядзаки "Ирвиг и ведьма" по одноименной книге британской писательницы Дианы Уинн Джонс.

Вопреки ожиданиям, фильм Пола Верховена "Святая дева" не вошел в программу форума. Премьера ленты перенесена на 2021 год.

Треть фильмов создали женщины

Как подчеркнул Фремо, в этом году "из 56 отобранных картин почти треть - 16 - созданы женщинами". "Это результат эволюции, которую мы наблюдаем на протяжении ряда лет. Мы видим в этом свидетельство растущего вклада женщин в развитие современного кинематографа, - отметил он. - Кроме того, в программе много дебютов -15. Это больше, чем когда-либо прежде в истории конкурса".

Также, по его словам, значительную часть программы составляют французские художественные ленты. "Обычно на фестивале их число составляет от 10 до 15, - пояснил он. - На этот раз - уже 21".

Конкурс и пандемия

Генеральный директор напомнил, что из-за пандемии Каннский фестиваль не удалось провести в привычном формате с 12 по 23 мая. "Оказалось невозможным и перенести фестиваль на летние месяцы, поскольку французские власти заранее предупредили, что ни одно крупное культурное событие не сможет состояться летом, - пояснил он. - Не могло быть и речи о проведении фестиваля в сентябре, когда традиционно проходят конкурсы в Венеции и Торонто. Равным образом невозможно проводить международный фестиваль в Канне в конце года после всех остальных киносмотров".

Из истории конкурса

Каннский фестиваль за свою историю был отменен лишь однажды - в 1939 году, когда началась Вторая мировая война. Из ежегодных смотров лишь один не был доведен до конца в связи со студенческими волнениями во Франции весной 1968 года.

"Было принято твердое решение обязательно провести фестиваль в этом году, хотя и в другой форме", - подчеркнули в организационном комитете.

По словам Фремо, "хотя кинотеатры впервые со времен создателей кинематографа братьев Люмьер были закрыты во всем мире на три месяца, конкурсная программа показывает, что седьмая муза находится в лучшей форме, чем когда-либо".