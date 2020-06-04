Мариинский театр оценивает потери от пандемии в сумму более 1 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Мариинский театр, закрытый для публики с середины марта в связи с пандемией коронавируса, потерял уже более 1 млрд рублей доходов, что составляет около трети годовой выручки учреждения от продажи билетов. Об этом в четверг сообщил художественный руководитель - директор театра Валерий Гергиев в ходе онлайн-форума "#КУЛЬТУРАНАДОМ - Новая реальность", организованного на площадке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

"Мы пострадали очень сильно от того, что произошло. Далеко за 1 млрд рублей наши потери только от непродажи билетов. <…> Бюджет Мариинского театра - это 3 млрд рублей от продажи билетов в год, гастроли зарубежные - это еще 1 млрд рублей в год. Нас 5 тыс. человек, мы столкнулись с невероятной силы ударом по "здоровью" Мариинского театра", - сказал Гергиев.

Он также отметил, что артисты театра стараются максимально эффективно использовать время пандемии и работают над новой программой, которая включает более 20 опер.

"Из всего плохого я вычленил одну хорошую новость, что мне кажется еще и потенциально очень важным. Никогда ни у одного из ведущих артистов Мариинского театра не было три месяца свободного времени за мои 30 лет руководства театром. Обычно мы учим три месяца одну главную роль главную, большую, <…>, а теперь за три месяца мы учим три-четыре роли, это большая работа. Я сам буду дирижировать операми, которыми никогда не дирижировал", - добавил он.

Ранее ТАСС сообщал, что в период пандемии Мариинским театром организованы онлайн-показы концертов и спектаклей. Они доступны для просмотра на сайте mariinsky.tv, официальных страницах театра в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в течение суток после размещения. Спектакли и концерты театра в рамках сотрудничества с мультимедийным сервисом Okko демонстрируются и на платформе "Искусство онлайн", запущенной Сбербанком. Отдельные записи также транслируются международным культурным проектом "Русские сезоны".