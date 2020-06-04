"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Союзмультфильм" ведет активную работу над визуальным решением нового цикла мультсериала "Ну, погоди!", на данный момент создано более 50 разных эскизов образа Волка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии в четверг.

Ранее "Союзмультфильм" объявил о запуске разработки нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!" в честь 50-летия героев. По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, премьера первого эпизода может состояться в конце лета - начале осени 2020 года. В четверг в интернете появился один из возможных эскизов образа Волка, который в студии назвали не окончательным.

"Киностудия "Союзмультфильм" активно работает над визуальным решением нового мультсериала "Ну, погоди!". Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка. Работа над первыми сериями проекта продолжается", - сказали в пресс-службе.

Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий. Ранее председатель правления студии сообщила, что визуальные образы главных героев - Волка и Зайца - планируется изменить, героев сделают актуальными, понятными современному поколению, при этом идеи оригинального мультфильма сохранятся.