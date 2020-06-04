Отмененный в марте Совет при президенте по культуре может пройти не раньше осени

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте по культуре и искусству, которое планировалось 25 марта, но было отменено, может пройти не раньше осени. Об этом сообщил в четверг ТАСС советник президента по культуре, секретарь Совета Владимир Толстой.

Заседание президиума Совета при президенте по культуре должно было состояться в Санкт-Петербурге. Одной из тем должен был стать вопрос, связанный с закрытием учреждений культуры из-за коронавируса.

"Он должен был состояться 25 марта. Это было первое мероприятие, которое было перенесено. Скорее всего, это перенесено на осень. Дело в том, что переносится много мероприятий с участием президента, поэтому график будет составляться новый, учитывающий и приоритеты, и последовательность", - сказал Толстой.

Совет при президенте по культуре и искусству - консультативный орган, созданный для выработки предложений по актуальным вопросам государственной политики в данной сфере, обеспечения взаимодействия главы государства с творческими объединениями, деятелями культуры и искусства. Заместитель председателя совета - Карен Шахназаров, кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм".

В состав президиума, помимо Шахназарова и Толстого, входят, в частности, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов, ректор Литературного института Алексей Варламов, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.