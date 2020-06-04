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В Петербурге отреставрируют флигель Юсуповского дворца

Работы планируют завершить к середине мая 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Фасады флигеля Юсуповского дворца в Петербурге планируется отреставрировать до 15 мая 2021 года. Об говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

"ГАТИ выдала ордер на установку лесов для реставрации фасадов здания "Флигель №1", входящего в состав Юсуповского Дворца. Общий срок производства работ с 3 июня 2020 года по 15 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Флигель представляет собой часть Дворцового комплекса и выходит фасадами на переулок Пирогова и на внутренний двор к Саду Дворца Юсуповых. Дворцовый комплекс "Дворец Юсуповых с садом" принадлежит на праве безвозмездного пользования учреждению культуры "Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения".

Юсуповский дворец расположен в центральной части города на набережной реки Мойки. Он был построен в 1770-х годах по проекту архитектора Жана-Батиста Валлен-Деламота и является объектом культурного наследия России. В 1916 году в помещениях резиденции Юсуповых был убит Григорий Распутин, ставший в начале XX века духовным наставником и другом семьи императора Николая II. Сейчас в этих комнатах создана историко-документальная экспозиция.

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