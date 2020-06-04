Денис Мацуев перенес юбилейный концерт в Кремлевском дворце на осень

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев, который 11 июня отметит 45-летие, перенес праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце с 16 июня на 14 октября из-за пандемии коронавируса.

"Понятно, что в июне никакие концерты невозможны. Мы перенесли концерт на 14 октября", - сообщил пианист в четверг ТАСС.

Он добавил, что ожидается аншлаг. "Люди продолжали покупать билеты даже в последние месяцы, на фоне переноса концертов. Я преклоняюсь и благодарю свою публику за такую веру", - сказал он.

Серия концертов на открытом воздухе

Народный артист 2 июля даст концерт на открытом воздухе в московском парке "Зарядье", также он прорабатывает такой формат для некоторых других выступлений этим летом.

"Играть хочется, артист без сцены - как без рук. Появилась возможность сделать опен эйр концерт в парке "Зарядье" 2 июля, организуем онлайн-трансляцию. Это будет полная импровизация, в которой примут участие мои друзья, соратники, как юные, так и старшие мэтры, которые в это время будут в Москве", - сообщил Мацуев.

Пианист выразил надежду, что к июлю будет снят запрет на посещение парка и зрители смогут посмотреть выступление вживую. "Будем прорабатывать этот вопрос с московскими властями с учетом эпидемиологической ситуации. Естественно, если будет [даже] минимальный риск заражения, мы не пойдем на это. Но если возможно будет провести концерт безопасно, мы все будем счастливы встретиться с публикой вживую", - отметил он.

По словам Мацуева, такое выступление должно доказать, что формат опен эйр жизнеспособен на фоне ограничения концертов в залах. "Я хочу также сделать мой фестиваль Crescendo в Сочи в конце июля в Олимпийском парке, сейчас договариваемся с центром "Сириус". В Клину летом планируют возобновить фестиваль (Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который ежегодно проходит в музее-заповеднике - прим. ТАСС) перед домом-музеем Чайковского, пока нет точных сроков. Мой традиционный концерт в Суздале в рамках летней школы фонда "Новые имена", возможно, пройдет перед местным кремлем", - рассказал Мацуев.

Музыкант отметил, что для проведения таких мероприятий надо выработать схему безопасного пропуска публики, а также ее рассадки, чтобы соблюсти необходимые меры предосторожности.

С середины марта для борьбы с распространением коронавируса в России запрещены массовые мероприятия.