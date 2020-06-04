Мариинский театр в Петербурге возобновил репетиции для артистов оперы и балета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Артисты оперы и балета Мариинского театра начали возвращаться к репетициям в его стенах, соответствующее разрешение выдало управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе театра.

"На первом этапе разрешены индивидуальные балетные уроки для танцовщиков и индивидуальные уроки для вокалистов. На всех занятиях соблюдаются строгие ограничения по количеству участников - не более двух артистов, педагога и концертмейстера в балетном классе и не более одного артиста и педагога в оперном. Перед каждой репетицией артисты и педагоги проходят обязательный медицинский осмотр, а после каждого занятия в помещениях проводится уборка, дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха", - рассказали в пресс-службе.

В театре отметили, что большая часть труппы по-прежнему продолжает заниматься дома - самостоятельно или под руководством педагогов по видеосвязи. Кроме того, театр ранее начал еженедельно публиковать на своем официальном YouTube-канале записи балетных уроков, чтобы в том числе помогать танцовщикам поддерживать форму. "Обычно с такого класса начинают свой день артисты Мариинской балетной труппы, а сейчас к этим занятиям могут прямо из дома присоединиться все желающие", - добавили в театре.

С середины марта, когда учреждения культуры в РФ закрылись для публики в связи с пандемией коронавируса, Мариинский театр проводит онлайн-показы своих концертов и спектаклей. По данным, которые привел в четверг художественный руководитель - директор театра Валерий Гергиев, их посмотрели уже более 72 млн человек, из которых около 60 млн - россияне. Онлайн-показы Мариинского театра доступны на платформе mariinsky.tv.