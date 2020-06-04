Кировские власти оценили объем выпадающих доходов учреждений культуры в 35 млн рублей

КИРОВ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области оценили объем выпадающих доходов учреждений культуры региона в период пандемии в 34,7 млн рублей, сообщила в четверг ТАСС министр культуры региона Татьяна Мазур.

"Министерство ведет мониторинг ущерба, который нанесла нам пандемия. Объем прогнозируемых выпадающих доходов и дополнительных расходов бюджета за март - май 2020 года по подведомственным учреждениям составляет сумму в размере 34,7 млн рублей, в том числе по музеям - 8,9 млн рублей, по театрам -14,3 млн рублей", - сказала Мазур.

По ее словам, область надеется, что федеральный центр поможет регионам возместить выпадающие расходы после снятия ограничений. Мазур уточнила, что все учреждения работают сейчас в удаленном режиме, штаты не сокращали, сотрудники получают зарплату вовремя. "У нас уже придумана программа мероприятий по возвращению к нам посетителей и зрителей, учреждения готовятся, надеемся, что с июля уже будут сняты ограничения", - отметила министр.

По данным министерства культуры региона, в 2020 году в Кировской области планируют провести Всероссийский театральный фестиваль "Вятка - город детства", регион примет участие в фестивале "Театральное Приволжье". В рамках нацпроекта "Культура" власти региона направят 75 млн рублей на строительство и ремонт домов культуры, закупку инструментов для школ искусств и создание трех модельных библиотек, которые станут центрами культурной жизни в районах.