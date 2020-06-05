Евгений Цыганов рассказал о новой экранизации "Мертвых душ"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Режиссер Григорий Константинопольский написал "весьма лихой сценарий" к экранизации "Мертвых душ", в котором есть сатира по отношению к сегодняшней действительности. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнитель роли Чичикова в будущем проекте Евгений Цыганов.

оказалось, что, если мы не выйдем из дома, мир не рухнет

Евгений Цыганов: оказалось, что, если мы не выйдем из дома, мир не рухнет

Ранее на фестивале "Кинотавр" в Сочи Константинопольский сообщил ТАСС, что работает над современной экранизацией "Мертвых душ". По его словам, это будет четырехсерийный проект про "сегодняшнего Чичикова".

"Понятно, что Константинопольский - фантазер, и он написал весьма лихой сценарий. Мне кажется, что Гоголь Григорию должен быть близок просто даже жанрово, будем надеяться, что гоголеведов и гоголелюбов экранизация не оскорбит. Там точно нет желания покуражиться над Гоголем. Безусловно, есть сатирические пасы в сторону сегодняшней действительности, но и Гоголь себе это позволял", - рассказал Цыганов, который исполнит главную роль.

Также в фильме сыграют Александр Робак, Дмитрий Дюжев, Елена Коренева и другие артисты. По словам Цыганова, он находится в предвкушении встречи со своими коллегами, режиссером и, собственно, текстом Гоголя.

Актер рассказал, что до периода самоизоляции также начались съемки другого проекта с его участием - сериала "Иван" режиссера Владимира Щеголькова. По сюжету некогда успешный автогонщик из-за алкогольной зависимости теряет карьеру и подрабатывает водителем.

"Это достаточно камерная история про человека, про его путь или какой-то отрезок пути, который он проходит, встречая странных, потерянных людей, иногда таких, которые в нем нуждаются или в которых нуждается он. Все это сделано с хорошей долей юмора и драматизма, и мне хочется, чтобы история сложилась. Мы отсняли одну восьмую, наверное, этого сценария, снимали в Мурманской области, и вот случилась эпидемия. Мы вернулись в Москву, вроде как с тем, чтобы продолжить съемки осенью", - поделился Цыганов.