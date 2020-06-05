"Мелодия" представила альбом Алены Баевой и Персимфанса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" представила запись скрипичного ми-минорного концерта Мендельсона в авторской версии 1844 года, которая была впервые опубликована в 2018 году, в исполнении Алены Баевой и Персимфанса. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"Работа над альбомом проходила на сцене Большого зала консерватории. Это "домашняя" площадка ансамбля в 1920-х годах, - цитирует пресс-служба Григория Кротенко, контрабасиста, комиссара Персимфанса. - Мы рады видеть и слышать Алену Баеву и ее Гварнери на месте легендарного Льва Цейтлина. Мы записали концерты не как банальный оркестровый "аккомпанемент", но как пьесы для камерного музицирования. И в этом историческая достоверность и новизна нашей записи".

Также в альбоме представлен скрипичный концерт Шумана - его последнее оркестровое сочинение. "Именно с этого сочинения начинается "кода" жизни Шумана: неудавшееся самоубийство, заточение в психиатрической лечебнице. Убежденные в безумии композитора, его близкие спрятали сочинение с пометкой "не исполнять в течение 100 лет", не успев распознать в нем одно из самых красивых романтических произведений", - сообщили в пресс-службе. В 1933 году партитура была найдена в архивах друга Шумана, скрипача Йозефа Иоахима.

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Скрипачка Алена Баева - победительница крупнейших международных конкурсов (имени Венявского, 2001, Паганини, 2004, конкурса в Сендае, 2007). Она регулярно выступает вместе с такими дирижерами как Валерий Гергиев, Теодор Курентзис, Владимир Юровский, Пааво Ярви и многими другими.

Персимфанс - первый симфонический ансамбль без дирижера, существовавший в 1920-х в СССР и возрожденный по инициативе Петра Айду в 2009 году.