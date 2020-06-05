Эрмитаж представит осенью международный проект о литературе и изобразительном искусстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж планирует в октябре представить новый проект о взаимодействии литературы и визуального искусства, в настоящее время музей готовит его в сотрудничестве с австрийскими коллегами. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский, выступая на открытии XV Санкт-Петербургского международного книжного салона, который в этом году впервые проходит в онлайн-формате.

"У нас есть сейчас программа - надеюсь, в октябре мы ее осуществим, она как раз связана с литературой и изобразительным, визуальным искусством. Программа называется "Флора". Мы ее делаем вместе с нашими австрийскими коллегами, и смысл программы в том, что примерно десять знаменитых, хороших, модных писателей - мировых и российских - выбирают себе картины в картинной галерее Эрмитажа, пишут о них эссе, артисты и музыканты на основании этих эссе сочиняют перформансы, которые будут в течение пяти - десяти вечеров исполняться все вместе в Эрмитаже", - рассказал Пиотровский в ходе пленарного заседания "Книжная индустрия в новой реальности: онлайн-трансформация и перспективы развития".

Участниками проекта, в частности, станут известные российские авторы Евгений Водолазкин, Ольга Седакова, Татьяна Толстая, белорусский писатель Виктор Мартинович, австрийский прозаик и драматург Томас Главинич.

"Будет очень интересный пример того, как мы придаем, я думаю, новую литературную жизнь живописи и новую живописно-музейную жизнь литературе", - отметил Пиотровский.

XV Санкт-Петербургский международный книжный салон в онлайн-формате проходит с 4 по 6 июня. Инициатором его проведения в виртуальном режиме выступило агентство ТАСС, соорганизаторами стали издание "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург". Мероприятие проходит при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российского книжного союза и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит ежегодно с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга.