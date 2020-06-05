Денис Мацуев даст два онлайн-концерта в честь юбилея

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев даст юбилейные онлайн-концерты 13 и 14 июня. Об этом сообщил пианист в пятницу в ходе творческой встречи к своему 45-летию, которое он отметит 11 июня.

"С платформой Okko к юбилею мы придумали два концерта: 13 и 14 июня будут два лайв-перфоманса (живых выступления - прим. ТАСС)", - сказал Мацуев.

Пианист рассказал, что первое выступление будет посвящено классической камерной музыке, в нем примут участие молодые музыканты, в том числе стипендиаты возглавляемого Мацуевым фонда "Новые имена". Второй концерт объединит классику и джаз. "Это моя вторая любовь, и 14 июня мы с настоящими джазменами Андреем Ивановым, Александром Зингером и Аркадием Шилклопером и также целой плеядой молодых мастеров представим концерт-импровизацию", - отметил музыкант.

Накануне Мацуев сообщил ТАСС, что из-за пандемии коронавируса перенес свой юбилейный концерт, запланированный 16 июня в Государственном Кремлевском дворце, на 14 октября.