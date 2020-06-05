Московский концерт Aerosmith перенесли на 2021 год

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Концерт американской рок-группы Aerosmith в Москве, запланированный на 30 июля, перенесен на 29 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пятницу организаторы гастролей - компания SAV Entertainment - на странице в "Фейсбуке".

"Aerosmith была и всегда будет группой, для которой фанаты находятся на первом месте. Поэтому мы решили перенести наш европейский тур и московский концерт на весну-лето 2021 года, чтобы сфокусироваться на здоровье и благополучии всех фанатов в это беспрецедентное время", - процитировали в концертном агентстве сообщение группы. Организаторы уточнили, что купленные билеты будут действительны на новую дату. Шоу пройдет на стадионе "ВТБ-Арена".

Европейское турне Aerosmith должно было быть приурочено к 50-летию коллектива.

Последнее выступление рокеров в Москве состоялось весной 2017 года в рамках турне Aero-Vederci Baby! (симбиоз названия коллектива и итальянского слова arrivederci, означающего в переводе "до свидания"), которое позиционировалось как прощальное.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. В 1973 году рокеры записали свой дебютный одноименный альбом. За 50 лет своего существования Aerosmith выпустили 15 альбомов, которые были проданы суммарным тиражом более 150 млн копий по всему миру. Последний диск Music from Another Dimension! увидел свет в 2012 году.

Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". Она оказала сильное влияние на развитие разных музыкальных направлений, сочетая в своем творчестве элементы хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза. В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).